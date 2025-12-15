Новый год-2026
15 декабря 2025 в 21:17

Раскрыт минимальный размер пенсий в России в 2026 году после индексации

РБК: после индексации размер минимальных пенсий в РФ составит 16 288 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минимальный размер пенсий в России в 2026 году будет определяться прожиточным минимумом пенсионера (ПМП), устанавливаемым как на федеральном, так и на региональном уровнях, сообщает РБК. При этом термин «минимальная пенсия» законодательно не определен, однако государство гарантирует, что общий доход неработающего пенсионера не опустится ниже ПМП, который в 2026 году составит 16 288 рублей.

Ключевым фактором итоговой суммы выплат является региональный ПМП, который значительно варьируется. Наибольший размер установлен в Чукотском автономном округе — 42 511 рублей, а наименьший — в Липецкой и Тамбовской областях (13 518 рублей). В Москве ПМП составит 18 971 рубль, в Санкт-Петербурге — 17 754 рубля. Если назначенная пенсия ниже регионального минимума, пенсионеру автоматически начисляется доплата до соответствующего уровня.

Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января 2026 года. В результате стоимость пенсионного балла увеличится до 156,76 рубля, а фиксированная выплата — до 9584,69 рубля. При минимальных требованиях (15 лет стажа и 30 баллов) страховая пенсия по старости составит 14 287,49 рубля. Право на нее в 2026 году получат женщины с 59 лет и мужчины с 64 лет.

Ранее финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.

