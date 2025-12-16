Названы регионы, где неработающие пенсионеры получают от 30 тыс. рублей ТАСС: неработающие пенсионеры получают больше 30 тыс. рублей в 10 регионах

В 10 регионах России неработающие пенсионеры в среднем получают больше 30 тыс. рублей в месяц, об этом свидетельствуют данные Социального фонда России. К ним относятся Республика Коми, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Якутия, Камчатский край, а также Магаданская, Архангельская и Мурманская области. Кроме того, в Чукотском автономном округе выплата превышает 41 тыс. рублей, передает ТАСС.

Республика Коми — 30 669 руб., Архангельская область — 30 505 руб., Ненецкий автономный округ — 37 222 руб., Мурманская область — 33 079 руб., Ханты-Мансийский автономный округ — 35 721 руб., Ямало-Ненецкий автономный округ — 35 581 руб., Республика Саха (Якутия) — 32 221 руб., Камчатский край — 36 598 руб., Магаданская область — 36 356 руб., Сахалинская область — 32 592 руб, — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что минимальный размер пенсий в России в 2026 году будет определяться прожиточным минимумом пенсионера. Государство гарантирует, что общий доход неработающего пенсионера не опустится ниже ПМП, который в 2026 году составит 16 288 рублей.