Запад в панике после заявления Путина, отравление в пансионате: что дальше

Путин предупредил Запад насчет Калининграда, льготы для пенсионеров сохранятся в 2026 году, а скандал в подмосковном пансионате набирает обороты — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Предупреждение Западу: Путин сделал акцент на Калининграде

Резкое предупреждение российского лидера Владимира Путина о последствиях блокады Калининграда вызвало тревогу в западных странах, передает издание Daily Express. Во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе 19 декабря глава государства заявил, что в случае возникновения угроз в отношении Калининградской области последует беспрецедентная эскалация, способная перерасти в крупномасштабный военный конфликт. Российский глава при этом выразил надежду, что этого не случится.

«Путин выступил с резким предупреждением о том, что любая попытка блокады российского Калининградского эксклава спровоцирует „беспрецедентную эскалацию“ конфликта на Украине, потенциально перерастая в „крупномасштабный вооруженный конфликт“ по всей Европе», — говорится в публикации.

Тем временем у границ Калининградской области продолжает расти военное присутствие НАТО, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа». Так, первый полигон Капчяместис возводится в Лаздийском районе Литвы, всего в 11 км от границы с Белоруссией. На объекте смогут одновременно обучаться до 4 тыс. военнослужащих, отрабатывая действия на бригадном уровне. Инфраструктура включает стрельбища, тактические зоны и площадки для инженерных подразделений. 60% территории отведено под боевые учения, остальное — для специальной подготовки. Полное завершение строительства запланировано на 2030 год.

Параллельно модернизируется полигон под Таураге в Юрбаркском округе, расположенном вблизи Калининградской области. Здесь планируется увеличить его площадь вдвое и создать новые тренировочные зоны для отработки совместных операций НАТО.

Китайское издание Sohu сразу же написало, что любые попытки НАТО силового захвата Калининградской области приведут к мгновенному и масштабному ответу России. Речь идет о превентивных стратегических ударах, включая применение ядерного оружия. Уже в первые часы военного конфликта, по данным журналистов, могут погибнуть до 34 млн человек, а более 60 млн получат ранения. Значительная часть Европы окажется в зоне разрушений.

Какие льготы ждут пенсионеров в 2026 году

В 2026 году в России продолжат работать меры социальной поддержки пенсионеров. Государство расширяет возможности для повышения качества жизни пожилых людей, предлагая различные налоговые послабления и льготы.

Так, федеральные налоговые льготы для пенсионеров (освобождение от налога на имущество, вычеты по земельному налогу) закреплены в Налоговом кодексе РФ и в 2026 году не изменятся. Для их получения нужно подать заявление в ФНС — через личный кабинет на сайте. В ряде регионов есть дополнительные льготы, например по транспортному налогу для маломощных авто. Информацию нужно уточнить на сайте местного управления ФНС.

Что касается коммунальных услуг, то пенсионеры могут получать скидки 50% и более. Условия различаются по регионам, поэтому информацию также нужно уточнять самостоятельно.

Если расходы на «коммуналку» превышают 22% от дохода, а в Москве — 10%, можно оформить субсидию. Важно, что учитывается при этом общий доход семьи, проживающей в одном домохозяйстве. Из нововведений — с 1 января 2026 года не нужно сообщать о трудоустройстве: соцзащита проверяет все автоматически.

Транспортные льготы для пенсионеров пока зависят от региона: в одних они есть, в других — нет. В настоящее время Госдума рассматривает законопроект, который с 2026 года может ввести единые правила: городской и внутрирегиональный транспорт — не дороже 50% от тарифа, пригородные электрички — до 70% от стоимости. Возможно, власти введут скидки и на межрегиональные маршруты.

Помощь пенсионерам положена и в сфере медицинского обслуживания. Так, федеральные льготники (инвалиды, ветераны и другие) получают набор соцуслуг в составе ежемесячной выплаты: лекарства, санаторное лечение и проезд к месту отдыха. В 2025 году НСУ в денежном эквиваленте составлял 1728,46 рубля (из них 1331,30 рубля — на лекарства). Чтобы заменить лекарства и путевки на денежную выплату, необходимо было подать отказ до 1 октября 2025 года. Среди изменений — с 1 февраля 2026 года индексация выплат составит 6,8%.

Льготы можно оформить через Социальный фонд России лично, через МФЦ или онлайн — на «Госуслугах». Список зависит от льготы. Для ряда выплат нужны архивные справки с прежних мест работы. Также экономисты напоминают, что, если пенсия с учетом льгот ниже регионального минимума (в 2026 году федеральный составляет 16 288 рублей), государство доплатит разницу.

Массовое отравление пенсионеров: депутаты требуют срочных мер

Скандал вокруг частного подмосковного пансионата «Долгожитель» набирает обороты: в результате массового отравления в больницы доставили более 40 человек, трое скончались. Всего же там содержались 73 человека. Следователи завели уголовное дело и уже изъяли документы, взяли пробы пищи, продолжается допрос сотрудников и постояльцев. Эпидемиологическое расследование начал и Роспотребнадзор. Ведомство уже выдало учреждению предписание о проведении дезинфекции.

После трагедии депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать пансионаты под управление Минздрава. По его мнению, ключевая проблема таких заведений — отсутствие контроля за деятельностью пансионов.

«Все пансионаты в России должны быть под контролем Минздрава. Это не гостиница, где люди только проживают. В стенах подобных учреждений постояльцам оказывают услуги терапевтического характера. Государству стоит взять под контроль и исключить частные пансионы, чтобы люди не гибли. Все действия медицинских работников таких пансионов должны быть согласованы. Нам стоит уделить пристальное внимание данному происшествию, так как речь идет об угрозе жизни уязвимого слоя населения. К людям в возрасте должно быть особое отношение с оказанием ухода на высоком уровне», — заявил Новичков.

