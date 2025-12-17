В Госдуме предложили полностью запретить жидкость для вейпов Депутат Милонов: жидкость для вейпов надо полностью запретить

Жидкость для вейпов необходимо полностью запретить, а не снижать на нее акцизы, заявил «Постньюс» председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он также назвал электронные средства для курения «сатанинскими парилками».

Систематическое употребление вейпов превращает людей в растения, так еще и окружающие страдают от этого. Почему нормальные люди должны дышать этим ядовитым паром? — заявил Милонов.

Депутат отметил, что курящие вейпы доставляют неудобство другим в общественных местах, например на автобусных остановках. По его мнению, те, кто выступает за снижение акцизов, не заботятся о здоровье нации.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи вейпов и табака у транспортных остановок. Документ предложила рассмотреть Законодательная дума Хабаровского края в мае этого года.