Постирал собаку, изнасиловал девушку: какой срок дали мигранту-ревнивцу

Суд Петропавловска-Камчатского вынес обвинительный приговор мигранту по уголовному делу о сексуальном насилии и жестоком обращении с животными. Год назад мужчина из чувства ревности связал скотчем свою возлюбленную, избил ее, а также прокрутил в стиральной машинке ее собаку. Девушка спаслась, выбравшись через окно на первом этаже. Как она живет сейчас, что известно о живодере — в материале NEWS.ru.

Почему мигрант напал на возлюбленную на Камчатке

В октябре 2024 года в квартире дома, расположенного на Океанской улице, житель Петропавловска-Камчатского Аслам (все имена здесь и далее изменены. — NEWS.ru) в порыве ревности засунул собаку своей девушки в стиральную машину и включил режим стирки. Хозяйка спасла питомца и отвезла в ветеринарную клинику.

Спустя несколько дней Аслам нанес возлюбленной Ирине не менее 20 ударов кулаками по лицу и телу, а также связал ее скотчем. Затем он шесть раз порезал девушку ножом.

Ирина рассказала журналистам, что ничего не предвещало беды. По словам девушки, во время ужина Аслам взорвался невероятным приступом агрессии. Сначала он решил проверить ее телефон, после чего пришел в ярость.

Мужчина начал бить Ирину, бросать в нее бытовые приборы, посуду и совершил над ней насильственные действия. Он схватился за нож, кричал, что убьет девушку, и сломал ей нос.

«Аслам обмотал мне скотчем рот и шею, чтобы я не могла позвать кого-либо на помощь. Я истекала кровью, потеряла сознание, не могла шевелиться», — отметила Ирина.

По ее словам, отношения с Асламом всегда были непростыми. Он часто ревновал девушку. Его вспышки агрессии начались еще во время конфетно-буфетного периода.

Кем оказался насильник и живодер с Камчатки

По информации СМИ, пара познакомилась на вечеринке. Семья Аслама владеет клубом в городе, где он работал начальником охраны. Сейчас это заведение закрыто.

«У этого бара была ужасная репутация. Туда в основном ходили абу-бандиты, чтобы подраться. Сотрудники с трудом общались с посетителями на русском. В этом баре все время происходили драки и разбои», — рассказал корреспонденту NEWS.ru местный житель Анатолий.

По словам знакомых пары, благополучный период в отношениях влюбленных продолжался около полугода. После последнего скандала они расстались, и Аслам стал искать новые занкомства.

«Надо больше позитива, телок, секса и бухла», — написал он в социальной сети.

Какое наказание вынесли мигранту-ревнивцу за избиение девушки и издевательства над собакой

В прокуратуре Камчатского края сообщили, что мужчина намеревался убить возлюбленную и совершил над ней развратные действия. «Тридцатидвухлетней женщине удалось написать сообщение в мессенджере своим родным, которые помогли ей выбраться через окно», — рассказали в ведомстве.

По словам девушки, она выжила благодаря тому, что проживала на первом этаже. Аслама признали виновным в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а также ч. 3 ст. 30, п. «в ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

Осужденному было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. В прокуратуре отметили, что пока приговор не вступил в законную силу.

Как себя чувствует девушка, избитая на Камчатке

Судя по странице Ирины в социальной сети, она полностью восстановилась после избиения. «Главное, чтобы глаза не потухали. Собака — единственное существо, которое любит тебя больше, чем себя», — написала девушка.

Ирина заявила корреспонденту NEWS.ru, что в итоге все закончилось благополучно. «У меня и моей собаки все хорошо», — отметила она.

Девушка добавила, что после избиения ей пришлось перенести операцию, она долго находилась в больнице.

