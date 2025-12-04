В Петербурге убийцу-расиста задержали через 22 года после убийства

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве туриста, совершенном в 2003 году, сообщили в региональном МВД. По данным следствия, преступление было совершено на почве расовой ненависти, личность подозреваемого установили спустя 22 года.

14 декабря 2003 года во дворе дома 18 по улице Марата Санкт-Петербурга был обнаружен труп гражданина одного из азиатских государств со множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.

В результате оперативно-следственных мероприятий удалось установить причастность членов националистической группировки, действовавшей в Санкт-Петербурге в начале 2000-х. По информации ведомства, убийство имело расистский мотив, однако дело не удалось раскрыть сразу.

Спустя 22 года правоохранители установили личность подозреваемого — 42-летнего петербуржца, работающего бригадиром по ремонту железнодорожных путей. В отношении него возбуждено уголовное дело.

