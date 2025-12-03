Россиянин попросил полицию найти жену, которую сам же задушил Жителя Симферополя обвинили в убийстве жены и сокрытии ее тела

Житель Симферополя заявил в полицию об исчезновении супруги, однако следователи установили причастность мужчины к произошедшему, сообщили в управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю. Выяснилось, что во время ссоры на почве ревности 45-летний обвиняемый задушил 41-летнюю жену, а после сбросил ее тело в канаву.

Установлено, что в начале октября текущего года между супругами произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина задушил потерпевшую. С целью сокрытия следов преступления фигурант вывез тело в степную зону близ села Трудового Симферопольского района, где сбросил его в канаву, — говорится в сообщении.

Уточняется, что убийца снял с тела жены кольца, которые сдал в ломбард. Впоследствии украшения обнаружили следователи. Самого обвиняемого уже заключили под стражу.

