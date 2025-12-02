Секс в апарт-отеле закончился убийством и уголовным делом Мужчина в Санкт-Петербурге случайно задушил девушку во время полового акта

В апарт-отеле в центре Санкт-Петербурга мужчина случайно задушил девушку во время полового акта, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, 31-летний россиянин пригласил на встречу 28-летнюю женщину и снял для этого номер в гостевом доме «Невский 126», расположенном на Невском проспекте.

В процессе интимной близости парень начал душить партнершу, но не рассчитал силу. Девушка перестала двигаться, потеряла сознание и вскоре скончалась от асфиксии. Подозреваемый в совершении убийства был задержан правоохранительными органами, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее 50 лет тюремного заключения получила в США 53-летняя Марси Оглсби за убийство своего сожителя, 71-летнего начальника полиции Макуона Ричарда Янга. Осужденная отравила мужчину, подмешав ему в пищу глазные капли, а затем спрятала его тело. Останки погибшего были обнаружены в октябре 2022 года на складе рядом с домом, который он делил с Оглсби.

До этого в Москве правоохранительные органы задержали мужчину по уголовному делу об убийстве, совершенном еще в 1998 году. Следствие установило, что подозреваемый до 2015 года проживал на территории РФ, используя паспорт гражданина СССР, и старался не привлекать к себе внимания.