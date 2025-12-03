Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 15:29

Суд принял решение по подозреваемому в убийстве девушки в апарт-отеле

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве девушки в апарт-отеле на Невском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу 31-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в апарт-отеле на Невском проспекте, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Его заключили в СИЗО до 1 февраля.

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамиля Магомедова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Срок меры — 1 февраля, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мужчина стал фигурантом уголовного дела после гибели женщины в апарт-отеле в центре Петербурга. По предварительной информации, 31-летний гость задушил 28-летнюю партнершу во время интимной близости, не рассчитав силу. Трагедия произошла в гостинице «Невский 126» на Невском проспекте, где пара сняла номер. Девушка потеряла сознание и умерла от асфиксии. Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено дело об убийстве.

До этого в Москве правоохранительные органы задержали мужчину по уголовному делу об убийстве, совершенном еще в 1998 году. Следствие установило, что подозреваемый до 2015 года проживал на территории РФ, используя паспорт гражданина СССР, и старался не привлекать к себе внимания.

