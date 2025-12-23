Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 10:57

В Британии «отменяют» главную рождественскую песню из-за расистских мотивов

DM: в Британии готовят законопроект о признании Jingle Bells расистской песней

Правящая лейбористская партия Великобритании готовит законопроект о запрете оскорбительных и унизительных произведений, который может коснуться рождественской песни Jingle Bells — якобы из-за присутствующих в ней расистских мотивов, пишет британское издание Daily Mail. По его информации, людям могут запретить публично петь ее в пабах и барах.

Законопроект лейбористов о правах работников может запретить людям петь рождественские песни в пабах из-за якобы «расистских мотивов», включая такие популярные праздничные композиции, как Jingle Bells, — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что незадолго до этого бывшая американская ведущая Джой Рид опубликовала заявление, в котором говорится, что Jingle Bells имеет расистскую подоплеку, так как исполнялась в XIX веке для того, чтобы якобы «высмеивать и карикатурно изображать» чернокожих людей, участвующих в зимних видах спорта. По ее мнению, песня со временем была «искажена, а ее создание обросло оптимистичными мифами».

Ранее миллиардер Илон Маск отмечал, что Великобритания стала «полицейским государством». Его возмутила новость, что Королевский суд Кардиффа приговорил мужчину к 20 месяцам заключения за посты с расистскими оскорблениями в адрес темнокожих.

