Сантехник взялся за нож: беременную женщину изнасиловали перед убийством

В Казахстане завершился суд по громкому делу об убийстве сотрудницы нефтяной компании, которая была беременна на момент преступления. Убийцей женщины оказался сантехник, который ранее обманом отнял у нее крупную сумму денег. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Знакомство с сантехником

В Атырау завершено рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в целой цепочке тяжких преступлений. Ему инкриминировали мошенничество, изнасилование, убийство беременной женщины с особой жестокостью, совершенное с целью сокрытия других преступлений, а также кражу и незаконное завладение автомобилем.

Само преступление было совершено в 2022 году. Тогда потерпевшая, 46-летняя Бибигуль Шпанова, приобрела квартиру в областном центре и познакомилась там с сантехником, 38-летним Арманом Жетписовым. С ним она обсудила детали ремонта и договорилась о сотрудничестве.

Присвоил деньги за парковку

Войдя в доверие, Жетписов узнал о намерении женщины купить парковочное место. Воспользовавшись этим, сантехник разработал преступный умысел: он убедил женщину, что через своих знакомых в организации сможет оформить покупку места со скидкой.

Получив от нее предоплату в размере 400 тысяч тенге (почти 52 тысячи рублей), он присвоил эти деньги. Впоследствии потерпевшая неоднократно напоминала ему о невыполненных обязательствах.

Спустя год потерпевшая вновь связалась с сантехником, напомнив о парковочном месте и предупредив, что в случае бездействия намерена подать жалобу.

Она также сообщила ему о своей беременности и невозможности продолжать ждать. Жетписов же напился и пришел к ней под предлогом оформления заявления.

Напился и пошел убивать

Чтобы скрыть факт мошенничества, он надел маску, вооружился ножом, совершил изнасилование, а затем с особой жестокостью убил беременную женщину. После убийства он обыскал квартиру, вскрыл сейф, похитил крупную сумму денег и ювелирные изделия, а также завладел автомобилем и мобильным телефоном потерпевшей.

«Чтобы скрыть мошенничество, он, надев маску и вооружившись ножом, изнасиловал и с особой жестокостью убил потерпевшую. После он обыскал квартиру, вскрыл сейф, похитил крупную сумму денег и ювелирные изделия, завладел автомобилем и мобильным телефоном», — рассказали в пресс-службе суда.

Общий материальный ущерб по этому делу превысил 13 млн тенге — почти 2 млн рублей.

50 ударов ножом

Одна из соседок рассказывала журналистам, что насильник порядка 50 раз ударил свою жертву. Вариантов сохранить жизнь женщины и ее плода практически не было.

Хотя у убийцы были и смягчающие обстоятельства, суд все равно исполнил требование прокуратуры и стороны потерпевшей — сантехника приговорили к пожизненному сроку.

«Подсудимый признан виновным по всем эпизодам обвинения. Он приговорен к пожизненному лишению свободы. В пользу потерпевшей взысканы материальный и моральный ущерб», — заключили в суде.

