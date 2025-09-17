Из хулигана в жертву: злорадствовал над старухой — теперь сам просит пощады

В Нижегородской области избили подростка, глумившегося с компанией несовершеннолетних над пьющей женщиной в селе. Тем временем в деле появился взрослый фигурант. NEWS.ru рассказывает о новых обстоятельствах громкого уголовного дела.

«Зря я с ними связалась»

Инцидент произошел в селе Устиново под Городцом. Пенсионерка была доставлена в реанимацию после побоев, которые продолжались три дня. Изначально СМИ писали, что пожилую алкоголичку избивали четверо детей: 13-летний местный житель, его сестры (младшей из которых восемь лет) и 15-летний подросток из Балахны.

Мальчики избивали пенсионерку в том числе битами. Кроме того, они обрили пожилую женщину налысо и обваляли в перьях из подушки. У женщины были диагностированы черепно-мозговая травма, переломы конечностей, а на груди до сих пор черно-синие синяки.

«Грудь болит. Отдавили. Зря я с ними связалась. [Били за то], что пиво пила. Я сама виновата. Не надо пиво-то пить», — говорила женщина журналистам после перевода из реанимации в обычную палату.

Восьмилетняя девочка, которая снимала все издевательства на видео, в итоге похвасталась записями перед одноклассниками, а после кадры появились в Сети.

Приживалка хотела присвоить дом?

Теперь же выяснилось, что в деле замешаны не только дети. Подстрекательницей оказалась приживалка, которая проводила время в доме у пенсионерки.

По данным программы «Кстати», женщина отбирала у пенсионерки деньги и пропивала их. Теперь же она хотела вовсе избавиться от сельчанки, которая пригрела ее на своей территории.

«Этот дом раньше относился к колхозу и давался под жилье работникам», — пояснил сосед пенсионерки.

Теперь подозреваемая заключена под стражу до 1 ноября. Ей предъявлены обвинения по статьям об умышленном причинении вреда здоровью и вовлечении детей в совершение преступления.

Трое участников преступления из Устиново изъяты из семьи, а их мать вскоре будет лишена родительских прав.

Встретили по дороге из магазина

Старший из детей, как оказалось, был избит группой неизвестных после того, как в начале сентября кадры издевательств оказались в широком доступе. Директор средней школы, где обучался юноша, Нина Смирнова подтвердила, что мальчик стал жертвой самосуда.

«Вечером пошел в магазин, и его кто-то избил. Они писали заявление. <…> Резонансные такие картинки, конечно, подняли. И ребенка поэтому избили. И мы беспокоились о дальнейшем его здоровье. И хорошо, что его сейчас отвезли в социальный реабилитационный центр. Мы теперь спокойны», — сказала Смирнова журналистам.

Соседи мальчика подтверждают, что он воспитывается в неблагополучной семье.

«Я знаю эту семейку хорошо. Бабушка квасит, мама тоже. Очень хорошая семья — во! Закачаетесь», — с иронией проинформировала журналистов соседка.

Некоторые из соседей жаловались, что, еще будучи ребенком, подозреваемый воровал вещи у сверстников.

