Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 14:50

Из хулигана в жертву: злорадствовал над старухой — теперь сам просит пощады

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Нижегородской области избили подростка, глумившегося с компанией несовершеннолетних над пьющей женщиной в селе. Тем временем в деле появился взрослый фигурант. NEWS.ru рассказывает о новых обстоятельствах громкого уголовного дела.

«Зря я с ними связалась»

Инцидент произошел в селе Устиново под Городцом. Пенсионерка была доставлена в реанимацию после побоев, которые продолжались три дня. Изначально СМИ писали, что пожилую алкоголичку избивали четверо детей: 13-летний местный житель, его сестры (младшей из которых восемь лет) и 15-летний подросток из Балахны.

Мальчики избивали пенсионерку в том числе битами. Кроме того, они обрили пожилую женщину налысо и обваляли в перьях из подушки. У женщины были диагностированы черепно-мозговая травма, переломы конечностей, а на груди до сих пор черно-синие синяки.

«Грудь болит. Отдавили. Зря я с ними связалась. [Били за то], что пиво пила. Я сама виновата. Не надо пиво-то пить», — говорила женщина журналистам после перевода из реанимации в обычную палату.

Восьмилетняя девочка, которая снимала все издевательства на видео, в итоге похвасталась записями перед одноклассниками, а после кадры появились в Сети.

Приживалка хотела присвоить дом?

Теперь же выяснилось, что в деле замешаны не только дети. Подстрекательницей оказалась приживалка, которая проводила время в доме у пенсионерки.

По данным программы «Кстати», женщина отбирала у пенсионерки деньги и пропивала их. Теперь же она хотела вовсе избавиться от сельчанки, которая пригрела ее на своей территории.

«Этот дом раньше относился к колхозу и давался под жилье работникам», — пояснил сосед пенсионерки.

Теперь подозреваемая заключена под стражу до 1 ноября. Ей предъявлены обвинения по статьям об умышленном причинении вреда здоровью и вовлечении детей в совершение преступления.

Трое участников преступления из Устиново изъяты из семьи, а их мать вскоре будет лишена родительских прав.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Встретили по дороге из магазина

Старший из детей, как оказалось, был избит группой неизвестных после того, как в начале сентября кадры издевательств оказались в широком доступе. Директор средней школы, где обучался юноша, Нина Смирнова подтвердила, что мальчик стал жертвой самосуда.

«Вечером пошел в магазин, и его кто-то избил. Они писали заявление. <…> Резонансные такие картинки, конечно, подняли. И ребенка поэтому избили. И мы беспокоились о дальнейшем его здоровье. И хорошо, что его сейчас отвезли в социальный реабилитационный центр. Мы теперь спокойны», — сказала Смирнова журналистам.

Соседи мальчика подтверждают, что он воспитывается в неблагополучной семье.

«Я знаю эту семейку хорошо. Бабушка квасит, мама тоже. Очень хорошая семья — во! Закачаетесь», — с иронией проинформировала журналистов соседка.

Некоторые из соседей жаловались, что, еще будучи ребенком, подозреваемый воровал вещи у сверстников.

Читайте также:

Не понимал по-русски: духи спасли россиянку от туалетного насильника

«Согласия не было»: блогера Ивангая обвинили в педофилии

«Она тихая, ей 19»: следователи отказали изнасилованной девушке в защите

побои
криминал
дети
происшествия
подростки
Нижегородская область
школы
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
Индия готовит красную дорожку для Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО
В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей
Хуснуллин поприветствовал участников форума-выставки «Земли России»
Странные симптомы, высокая смертность? Что за болезнь в России, инсайды
В ГД цитатой из «Горе от ума» описали идею изучать песни Пугачевой в школах
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.