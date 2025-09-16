Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 17:43

«Она тихая, ей 19»: следователи отказали изнасилованной девушке в защите

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Юная девушка из Малодербетовского района Калмыкии обвинила двух земляков в изнасиловании, но не нашла защиты у местных правоохранителей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Полиграф — не аргумент

19-летняя девушка обратилась в полицию после того, как над ней надругались двое местных жителей, лишив ее возможности свободно передвигаться, рассказывает адвокат Виталий Григорьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обратившаяся за помощью отмечает, что в Следственном комитете на протяжении месяца проверяли доводы заявительницы и пришли к выводу, что половой контакт был добровольным. В опубликованной копии постановления указано, что ни по одной из ситуаций не было найдено состава преступления — ни по насилию, ни по незаконному лишению свободы.

«В постановлении — ни слова о действиях мужчин. Зато подробно расписано о самой потерпевшей: „характеризуется посредственно“ и прочее. Главный аргумент — полиграф. Но полиграф не является доказательством! Или надо было просто за что-то зацепиться? Его данные нельзя воспринимать как бесспорные, а результаты не подлежат проверке. Материалы проверки стороне не предоставляют — ссылаются на то, что „материал на изучении“», — пишет адвокат Григорьев.

Заявление из мести?

Отдельно правозащитник говорит о том, что в постановлении указывается на мотив мести со стороны 19-летней заявительницы.

«А теперь главное: девушка, которой всего 19, боится выходить во двор. Она тихая, немногословная, и точно не та, кто будет устраивать публичные разбирательства ради „мести“. Она настаивает, что ее запугали, надругались и теперь виновники пытаются избежать наказания всеми способами», — пишет адвокат.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пойдут к Бастрыкину

Защитник отдельно затрагивает вопросы определения добровольности со стороны Следственного комитета и указывает на обстоятельства, в которых девушке было сложно оказать сопротивление насильникам.

«Добровольно ли это, когда одна против двоих, на чужой территории, куда ее вывезли под принуждением? Добровольно ли это, если потом месяц пишут бумаги не о подозреваемых, а о самой жертве?» — задает вопросы Григорьев.

Адвокат намерен добиться отмены решения об отказе в возбуждении уголовного дела, чтобы в дальнейшем материалы были переданы в вышестоящую инстанцию.

«Подобные дела — это лакмусовая бумажка того, как государство защищает женщин и детей, да и в целом проводит разбирательство», — пишет адвокат.

Кроме того, он намерен добиться внимания генерального управления СКР к этому вопросу.

«Мы готовим обращение к Бастрыкину Александру Ивановичу. Чем громче будет этот случай, тем меньше шансов, что очередной „отказной“ спрячут под сукно», — заключает правозащитник.

Читайте также:

Папа ответит за это: Интерпол вернул в Россию изнасиловавшего сына педофила

Три трупа за один развод: ревнивец сжег жену, ее любовника и племянницу

«Переломаю колени»: ревнивец с молотком избил жену, залив подъезд ее кровью

Вывезли в гаражи и избили: «Русская община» требует наказать вымогателей

Израсходованная смазка у вожатого: диджея санатория подвели под следствие

В прошлый раз была 15-летняя: «блатного» мигранта обвинили в изнасиловании

изнасилования
уголовные дела
происшествия
криминал
насилие
следователи
Следственный комитет
полиция
Калмыкия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.