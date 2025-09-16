«Она тихая, ей 19»: следователи отказали изнасилованной девушке в защите

Юная девушка из Малодербетовского района Калмыкии обвинила двух земляков в изнасиловании, но не нашла защиты у местных правоохранителей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Полиграф — не аргумент

19-летняя девушка обратилась в полицию после того, как над ней надругались двое местных жителей, лишив ее возможности свободно передвигаться, рассказывает адвокат Виталий Григорьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обратившаяся за помощью отмечает, что в Следственном комитете на протяжении месяца проверяли доводы заявительницы и пришли к выводу, что половой контакт был добровольным. В опубликованной копии постановления указано, что ни по одной из ситуаций не было найдено состава преступления — ни по насилию, ни по незаконному лишению свободы.

«В постановлении — ни слова о действиях мужчин. Зато подробно расписано о самой потерпевшей: „характеризуется посредственно“ и прочее. Главный аргумент — полиграф. Но полиграф не является доказательством! Или надо было просто за что-то зацепиться? Его данные нельзя воспринимать как бесспорные, а результаты не подлежат проверке. Материалы проверки стороне не предоставляют — ссылаются на то, что „материал на изучении“», — пишет адвокат Григорьев.

Заявление из мести?

Отдельно правозащитник говорит о том, что в постановлении указывается на мотив мести со стороны 19-летней заявительницы.

«А теперь главное: девушка, которой всего 19, боится выходить во двор. Она тихая, немногословная, и точно не та, кто будет устраивать публичные разбирательства ради „мести“. Она настаивает, что ее запугали, надругались и теперь виновники пытаются избежать наказания всеми способами», — пишет адвокат.

Пойдут к Бастрыкину

Защитник отдельно затрагивает вопросы определения добровольности со стороны Следственного комитета и указывает на обстоятельства, в которых девушке было сложно оказать сопротивление насильникам.

«Добровольно ли это, когда одна против двоих, на чужой территории, куда ее вывезли под принуждением? Добровольно ли это, если потом месяц пишут бумаги не о подозреваемых, а о самой жертве?» — задает вопросы Григорьев.

Адвокат намерен добиться отмены решения об отказе в возбуждении уголовного дела, чтобы в дальнейшем материалы были переданы в вышестоящую инстанцию.

«Подобные дела — это лакмусовая бумажка того, как государство защищает женщин и детей, да и в целом проводит разбирательство», — пишет адвокат.

Кроме того, он намерен добиться внимания генерального управления СКР к этому вопросу.

«Мы готовим обращение к Бастрыкину Александру Ивановичу. Чем громче будет этот случай, тем меньше шансов, что очередной „отказной“ спрячут под сукно», — заключает правозащитник.

