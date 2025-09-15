В прошлый раз была 15-летняя: «блатного» мигранта обвинили в изнасиловании

В чувашском городе Канаш проверят местного предпринимателя после заявления об изнасиловании. За разбирательством следит председатель СКР Александр Бастрыкин. Девушка утверждает, что владелец местного заведения пообещал подвезти ее, но в итоге надругался. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Затерялась среди 30 гостей

Со своей историей девушка Екатерина (имя изменено) обратилась к блогеру Егору Ураченко — автору паблика «Русский дух» и Telegram-канала «Орлик». Она заявила, что 10 сентября текущего года ее изнасиловал гражданин Армении, однако уголовное дело возбуждать отказываются из-за «большой популярности» мужчины.

Пострадавшая утверждает, что в тот вечер отмечала день рождения подруги в местном заведении. С ней было несколько десятков гостей. Именинница рассказала, что знала не всех, кто был на празднике, поскольку кто-то пришел со своими спутниками, с которыми она еще не знакома.

«Было 30 человек, я физически не могу уследить за всеми, да и все практически были с парами и мужьями», — говорит девушка.

Екатерина признается, что в тот день перебрала с алкоголем. Обратно домой, в Чебоксары, она собиралась ехать на такси.

Снял номер в гостинице

Подруга рассказывает, что Екатерина предупредила ее о своем отъезде, но вскоре выяснилось, что в баре осталась сумка девушки.

«Она сказала, что собирается домой, что едет в Чебоксары. В моменте она пропала из виду, мы подумали, что она уехала, но сумка оказалась в кафе. Поехала на такси, но машину по пути перехватил [этот мужчина]. Таксистом оказался его знакомый, который посадил [этого мужчину] к себе [в машину]. А наутро я вижу ее сообщения со слезами на глазах, где она говорит о том, что случилось и что у нее болит все тело», — рассказала подруга девушки.

Со слов Екатерины, хозяин заведения сказал, что не готов отпускать девушку в таком состоянии в междугороднюю поездку, и предложил ей переночевать в гостинице. В этой же гостинице, по словам девушки, он ее и изнасиловал.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прошла полиграф

По словам Ураченко, девушка уже написала заявление и прошла полиграф. Сейчас она опасается, что со своими связями мужчина может избежать наказания.

«Заявление в полицию написано. Девушку посадили за полиграф, который она прошла. Уголовное дело, с ее слов, пока еще не возбуждено. Сейчас девушка переживает, что [мужчина] уйдет от ответственности и со своими друзьями начнет ей мстить», — пишет Ураченко.

«Все мы не без греха»

При этом блогер добавляет, отвечая на комментарии соратников, что не оправдывает поведение девушки в этот момент.

«Ни в коем случае такое поведение не оправдываю, я вообще против подобных мест. Свою дочь я бы воспитывал с детства и объяснял, с кем можно общаться, а кого НУЖНО не подпускать на 10 метров. Но, предположим, перепил человек, все мы не без греха. Молодая, глупая и наивная. Если бы села по своей воле, то явно заявление не стала бы писать. Кто-то писал, что просто денег поиметь хочет, но, поверьте, если это так, то правда всегда всплывает наружу», — уверен Ураченко.

Кроме того, по словам активиста, администратор гостиницы утверждала, что ранее мужчина, в отношении которого начата проверка, уже был обвинен в насилии. Причем его жертвой, отмечает она, стала 15-летняя школьница.

«Девушка сообщает, что подобная история — далеко не первый случай. Директор гостиницы при запросе записи с камер рассказала, что год назад он изнасиловал работавшую в его ресторане одноклассницу ее дочери. На тот момент ей было всего 15 лет, после изнасилования она сразу уволилась, сейчас ей 16, девушка говорит, что она готова подтвердить эту информацию», — пишет Ураченко.

В своих соцсетях мужчина публикует видеоролики с вайбом крутого бизнесмена и хвалится черной машиной марки Lada Priora, которую он оснастил таким количеством звуковых колонок, что кузов дрожит от музыкального сопровождения.

Читайте также:

Почерк битцевского маньяка: москвичи забили тревогу из-за трупов в парках

Думал, что флиртовал: педофил домогался мальчика в парадной Петербурга

«Врывался носом в промежность»: мать защитила мужа-педофила от дочери