«Врывался носом в промежность»: мать защитила мужа-педофила от дочери

Девушка Анастасия рассказала в интервью психологу проекта «Несломленные», как стала жертвой отчима-педофила. Школьница, попав в эту ситуацию, сделала все, чтобы привлечь растлителя к ответственности, но тот так и остался безнаказанным. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Ты с подружками обсуждаешь мальчиков?»

Анастасия родилась в полной семье, но когда ей было 10 лет, мама и папа развелись. Первые два года после развода девочка прожила с отцом и бабушкой, а после решила пожить с мамой. В то время у матери уже были новые отношения — с мужчиной Олегом (имя изменено), который участвовал в боевых действиях в Чечне и долгое время страдал от алкогольной зависимости.

Но когда Настя появилась дома, Олег был в ремиссии. И мама, и Олег очень добродушно встретили девочку и относились к ней с заботой. Анастасия вспоминает, что Олег сразу начал общаться с ней по-дружески. И часто, узнавая, как дела у девочки, делал акцент именно на личной жизни.

«Мне было на тот момент 13 лет. У меня никогда не было отношений, бывало, что в интернете там с каким-то мальчиком пообщаюсь, просто ребячество какое-то. Отчим у меня часто спрашивал: „А у тебя есть, кто тебе нравится? Ты с подружками обсуждаешь мальчиков?“ И мне было даже приятно поначалу, что он так интересуется какой-то моей личностью. Потому что родители зачастую всегда спрашивали только об учебе», — делится Анастасия.

Нежность оказалась домогательствами

При этом квартира была довольно тесной, а спальное место было одно на троих. Однажды утром, когда мама уже ушла на работу, Настя почувствовала, что Олег присел рядом на кровати и гладит ее.

«Я уже тогда не спала, но я люблю полежать, когда только проснулась. И вот он ко мне подсаживается и начинает гладить меня по ладони. На тот момент меня даже это не напрягло. Я думала, он хочет со мной какой-то коннект наладить, хочет показать себя как бы отцом для меня. Я думала, он, наверное, просто хороший человек», — делится Анастасия.

Из форумов узнала о педофилии

Но дальше было хуже: Олег начал часто якобы в шутку шлепать девочку по ягодицам, а затем подсаживаться и, пока никто не видит, щипать за соски. Параллельно с этим мужчина задаривал Настю подарками и периодически давал деньги на карманные расходы.

«Я не хотела этим делиться с кем-то, потому что я в своей голове все равно его оправдывала. Но отправной точкой стал момент, когда мама пошла на кухню мыть посуду, готовить. Он лег мне между ног, схватил меня за бедра и начал врываться носом в мою промежность. У меня тогда просто сердце в пятки ушло. Я поняла, что это уже что-то странное. Я всю ночь провела на всяких интернет-форумах, читала, что это такое», — рассказывает Анастасия.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Только тогда школьница узнала о таком явлении, как педофилия. На следующий день Настя сказала маме, что на несколько дней пойдет жить к бабушке, поскольку так ей ближе добираться до школы.

«Было и было, просто забудь»

Но уже через день Настя снова позвонила маме — последовала советам из интернета, где говорилось, что сразу же важно сообщать о домогательствах педофила родителям или другим ответственным взрослым. Мать и дочь встретились в кафе.

«Я говорю: „Мам, ты пообещай, пожалуйста, что ты меня не осудишь, что ты не скажешь, что я тебе вру и так далее, что ты меня действительно выслушаешь“. Она говорит: „Ну ты меня не пугай, ты прямо сейчас вот возьми и расскажи“. Мы с ней отошли на веранду, чтобы это никто не услышал. Я ей рассказала все, что происходило. У нее началась просто сильная истерика, она плакала и пообещала мне, что она во всем разберется», — рассказывает Анастасия.

Однако после разговора с сожителем женщина не встала на сторону дочери. Мать обвинила Настю в том, что с подачи бабушки та решила оклеветать их новую семью. При этом до конца женщина не поверила своему избраннику.

«Мама попросила меня никому об этом не рассказывать. Мол, было и было, просто забудь», — пересказывает слова матери девушка.

Не помогли ни мать, ни бабушка, ни полиция

Не найдя поддержки у матери, Настя рассказала о произошедшем бабушке. Та взялась извиняться за то, что отпустила внучку жить у снохи. Когда о случившемся узнал родной отец, он кричал, что готов убить Олега.

«Мама меня начинает умолять, уговаривать папу, чтобы он не ходил в полицию. Она меня тоже подключила, чтобы я слезно умоляла отца. Ему меня стало жалко, и они решили ничего не сообщать в полицию. Мне было все равно не очень хорошо, потому что я хотела, чтобы его наказали», — вспоминает Анастасия.

Тогда девочка решила действовать через школу. Она обратилась к классному руководителю.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Я написала на листочке, что происходило. Этот листочек отправили в полицию, потом начались разборки. Я не знаю, почему полиция закрыла на это глаза. Эта полиция приезжала в школу, она опрашивала мою маму, та там слезно умоляла ничего не делать. И к отчиму тоже были вопросы. Но из органов посмотрели и решили: „Раз мама сказала, что девочка врет, значит, так и есть“», — вспоминает Анастасия.

«Дочь, ты меня не трогай»

Примерно пять месяцев назад девушка решила снова поднять эту тему в разговоре с матерью. Женщина при этом продолжает жить с растлителем.

«Я ей написала: „Мама, ты же понимаешь, что это было?“ И она мне написала огромное сообщение: „Да, дочь, я понимаю, что это было, я извиняюсь, что я была плохой матерью, но ты меня, пожалуйста, не трогай, и я не хочу эту всю историю обсуждать“. То есть она не ожидала, что я вообще в целом за столько лет подниму эту тему снова. Она думала, что я так же буду молчать», — рассказывает девушка.

При этом для Анастасии в этот момент было важно понять, почему мать так себя повела. Само насилие от отчима ее уже не так волновало.

«Мне было очень тяжело переварить эту травму, что меня мама предала. Мне было уже на тот момент все равно, что делал отчим. И она до сих пор с этим монстром живет и даже ни о чем не задумывается», — делится девушка.

Какого-то достойного объяснения женщина подобрать не смогла и в очередной раз попросила дочь забыть об этой ситуации.

«Даже после этого разговора она сказала, что мне нужно забыть об этом, что она не хочет в эту ситуацию больше погружаться, потому что якобы, по ее словам, ее все замучили в тот период», — говорит Анастасия.

