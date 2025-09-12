Насиловал друг, но на трусах сперма отца: странное дело расследуют 8 лет

В суде британского города Вустера выступила 15-летняя девочка. Она дала показания против друга своего отца. После встречи с ним в 2017 году школьница чудом осталась жива. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого преступления.

Дело затянулось из-за пандемии

Дело предполагаемого педофила Джошуа Хьюберта растянулось на восемь лет из-за перерыва, связанного с пандемийными ограничениями. Преступление было совершено в 2017 году, и только в 2022 году злоумышленнику было предъявлено обвинение.

Хьюберт находится под залогом с тех пор, как внес установленную в 2018 году сумму в размере $50 тысяч. В 2022 году после предъявления обвинений он был отпущен под личное поручительство, пишет издание Mass Live.



Укутал в одеяло и сбросил с моста

В день покушения пострадавшая девочка, которой на тот момент было семь лет, пришла в дом бабушки и дедушки, где отмечали день рождения одного из ее кузенов. На тот же праздник явился Джошуа Хьюберт. Про него девочка знала, что это один из друзей ее отца.

По данным прокуратуры, девочку похитили около 2:30 ночи в воскресенье. Следователи утверждают, что Хьюберт посадил девочку в свою машину, а затем начал ее душить. Позже он отвез ее к безымянному мосту, укутал в одеяло и сбросил в воду.

Маленькая девочка выжила после падения и доплыла до берега, а затем около 4:30 утра появилась в доме в соседнем Шрусбери, штат Массачусетс, где местный житель оказал ей помощь.

«Друг Джошуа»

Ее пижама промокла насквозь от воды, а на шее виднелись синяки и красные следы. Когда девочку попросили рассказать, кто это сделал , она ответила «друг Джошуа».

«К счастью, большей трагедии удалось избежать. У юной жертвы хватило сил, чтобы добраться до берега и получить помощь. Я хочу поблагодарить жителя, который открыл дверь и помог девочке», — отметил прокурор округа Вустер Джозеф Д. Эрли-младший.

ДНК отца на трусах ребенка

По словам прокуроров, Хьюберт — друг детства отца жертвы. Несмотря на отсутствие доказательств ДНК против Хьюберта, адвокат со стороны обвинения и его коллега-прокурор Марк Макшера в своих вступительных заявлениях в понедельник указали на запись с камер видеонаблюдения, на которой он моет свою машину следующим утром.

Однако адвокат Хьюберта Кевин Ларсон назвал все обвинения в адрес его подзащитного «невероятными», повторив это слово в своем выступлении 12 раз.

«Восемь лет я кричал в бездну... Это невероятно, что кусочки головоломки пытаются сложить вместе, чтобы просто поддержать невероятные показания [жертвы]», — сказал адвокат.



В понедельник 8 сентября присяжные заслушали показания девочки, ее отца, матери и дедушки, которые присутствовали на семейном празднике в 2017 году, прежде чем ее похитили.

В ходе заседания суда выяснилось, что на трусах жертвы была обнаружена сперма ее отца.

«Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но наша корзина для белья стояла в ванной, и вся одежда попадала туда», — говорила мать пострадавшей в суде.

Мать отрицала, что надела на дочь «грязное» нижнее белье, но сказала, что ребенок носил одну и ту же пару утром и вечером.

Девочка категорически отрицала, что ее отец когда-либо нападал на нее или собирается нападать, и заявила присяжным, что он не сделал «ничего» неподобающего по отношению к ней ни разу в жизни.

Ожидается, что отец продолжит давать показания на перекрестном допросе в сентябре. Присяжные также посетят мост, с которого, по словам обвинения, девочку сбросил Хьюберт.

