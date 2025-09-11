Возбуждался, когда убивал: маньяк за три дня вырезал три семьи в деревне

В 2004 году в Китае казнили «местного Чикатило» — 38-летнего Яня Синьхая. Его признали виновным в 67 убийствах и 23 изнасилованиях. NEWS.ru рассказывает историю этого маньяка.

Труп девочки был изнасилован

Янь Синьхай активно вел свою преступную деятельность три года. Его жертвами становились старики, женщины и дети.

Например, первые убийства он совершил в 2000 году в деревне Гочжуан провинции Хэнань — это на юге Китая. В дом 70-летнего Яня Паймини и его жены маньяк проник ночью. В руках он держал металлический прут. Убийца проник в спальню, удостоверился, что супруги крепко спят, замахнулся и начал методично наносить удары. Он остановился, только когда жертвы перестали дышать. Затем обыскал дом, забрал наличные и исчез.

Спустя несколько дней в другой китайской провинции соседи 62-летней Ци Цзюин обратили внимание, что дверь ее дома широко распахнута. Внутри они обнаружили тела хозяйки, ее семилетнего внука и 12-летней внучки.

У женщины на половину лица виднелась огромная рана, мальчика задушили веревкой, а девочке пробили голову и после смерти изнасиловали.

Орудовал в депрессивных регионах

Китаистка Татьяна Карпова рассказывает в интервью журналистке Саше Сулим, что «китайский Чикатило» насиловал, потому что начинал испытывать сексуальное возбуждение именно во время убийства.

«У некоторых тел потом при его освидетельствовании были следы [сексуального] насилия. Кроме того, в основном старался пользоваться тяжелыми тупыми предметами для убийства, наносил удар по голове либо по грудине. Детей, бабушек, взрослых, мужчин и женщин — для него разницы не было, никого особо не жалел», — рассказывает Карпова.

Янь Синьхай Фото: Exclusivepix Media/Global Look Press

Китаистка отмечает, что Синьхай совершал свои преступления в регионах с высокой преступностью, в селах с плохой транспортной доступностью. Фон насильственных преступлений также утяжеляет распространенность наркотиков в тех районах, где совершались убийства и изнасилования.

Кроме того, в то время в Китае не было каналов связи между полицейскими в разных провинциях, из-за этого долго не получалось установить, что стране орудует серийный маньяк. Только в ноябре 2002 года ряд убийств объединили в одно дело. Но следователи еще не подозревали, что копать нужно вплоть до начала 2000 года.

К тому времени по некоторым эпизодам уже были осуждены невиновные люди. Например, за убийство семейства Паймини сел их сосед. У мужчины был долг перед семьей, и полицейские выбили из него нужные для следствия показания.

Бросил школу

Янь Синьхай был четвертым ребенком в крестьянской семье, хотя родился в 70-е годы, когда в Китае уже действовала политика «Одна семья — один ребенок». На те семьи, где пренебрегали этим правилом, налагались различные ограничения. В итоге Янь стал единственным ребенком в семье, которому позволили получить образование. Но Янь сам бросил школу в выпускном классе.

Долгое время он перемещался по малым весям без документов, занимался тяжелым физическим трудом. До первого убийства он дважды успел отсидеть за кражи и одни раз — за изнасилование. В последнем случае Синьхай не признал вину, заверив, что действовал исключительно из любовных побуждений. Но такая настойчивость с его стороны обернулась не только сроком, но и тем, что жертва откусила ему часть языка.

Янь Синьхай Фото: Exclusivepix Media/Global Look Press

Три семьи за три дня

После отсидки за изнасилование Синьхай начал убивать. При этом он уделял особое внимание тому, чтобы не оставлять следов на местах преступления.

Первые свидетели отмечали его особую походку. Как потом выяснили следователи, маньяк специально надевал на преступления обувь на несколько размеров больше, чтобы его не смогли найти по узору подошвы. В другой раз на свои повседневные ботинки он надевал носки, чтобы скрыть их узор.

Мужчина придерживался правила — не совершать в одном районе больше одного преступления. Но к концу 2002 года он настолько расслабился от своей безнаказанности, что за три дня вырезал три семьи в одной деревне. Вскоре его смогли задержать, и уже на первом допросе Синьхай сразу же начал рассказывать о своих преступлениях.

Карпова рассказывает, что об убийствах маньяк рассказывал следователям с каким-то особым возбуждением. Кроме того, китаец очень любил полицейских и всегда охотно делился с ними всеми подробностями своих убийств.

В итоге 28 февраля 2004 года Синьхая убили неизвестным образом. Китаистка Карпова отмечает, что в суверенном китайском интернете почти невозможно найти материалов о серийном убийце. Его дело по официальным источникам описывается сухими заметками.

