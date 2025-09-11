Труп в лесу вывел на OnlyFans: зачем порноактриса убила мужчину?

Актриса роликов для взрослых вызвала своего насильника на свидание в лес и убила выстрелом в затылок. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Выстрелила в затылок

35-летняя Челси Перкинс — ветеран береговой охраны и модель OnlyFans из США. Недавно суд вынес вердикт, согласно которому девушка проведет в тюрьме 22,5 года.

Челси признали виновной в убийстве 31-летнего Мэтью Данмайра четыре года назад.

В марте 2021 года Перкинс заманила Мэтью Данмайра, 31 года, в квартиру, арендованную через Airbnb, а затем в изолированную часть национального парка Огайо, где она выстрелила ему в затылок.

Отомстила за изнасилование

В ходе следствия Челси не отрицала своей вины и утверждала, что таким образом отомстила знакомому. С ее слов, за четыре года до убийства молодой человек изнасиловал ее. При этом каких-либо уголовных разбирательств по этому поводу в отношении Данмайра не проводилось.

Данмайр рассказывал своим друзьям, что готовится к встрече с девушкой, пишет журнал People. При этом у него были какие-то опасения в отношении нее. Когда Челси вошла в отель, мужчина написал одному из друзей короткое сообщение: «Она здесь».

Об убийстве стало известно властям 9 марта 2021 года, когда туристы в национальном парке «Долина Кайахога» наткнулись в лесу на труп.

Хотела инсценировать самоубийство

Как сообщает Cleveland Plain Dealer, власти быстро установили личность жертвы. Им оказался Данмайр, начинающий музыкант, выросший в Вирджинии и переехавший в Кливленд. Он был застрелен выстрелом в затылок.

В прокуратуре отметили, что Челси проехала 300 миль на автомобиле мужа из Вирджинии в Огайо, чтобы увидеться со своим насильником и убить его.

Забрав его, она провела ночь в арендованном ею доме через Airbnb. Утром 6 марта Перкинс отвёз Данмайра в национальный парк «Долина Кайахога» в Вэлли-Вью, штат Огайо.

«Они прошли мимо кладбища, пересекли глубокие овраги и свернули с тропы в лесистую местность», — говорится в заявлении федерального прокурора.

Согласно заявлению, когда они зашли глубоко в лес, Перкинс схватила огнестрельное оружие и смертельно ранила Данмайра в затылок.

Затем она скрылась с места преступления и поехала в Мичиган, чтобы сделать татуировку на предплечье, прежде чем вернуться в Вирджинию.

Федеральные агенты провели обыск в ее доме в Вирджинии и обнаружили три девятимиллиметровых пистолета, один из которых находился в сумочке, в которой также было удостоверение личности с фотографией женщины. Позже тест на наличие ДНК Перкинса в огнестрельном оружии дал положительный результат.

Также выяснилось, что изначально девушка хотела инсценировать самоубийство своей жертвы и сочинила предсмертную записку, но позже отказалась от этой идеи.

