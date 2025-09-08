Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 17:25

Чернокожий бомж убил беженку с Украины в США: что известно о скандальном ЧП

В конце августа бездомный чернокожий мужчина в США убил ножом беженку с Украины. Спустя две недели этот криминальный эпизод из Северной Каролины перерос в глобальный конфликт. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Удар пришелся по горлу

23-летняя беженка с Украины Ирина Заруцкая была убита 22 августа на железнодорожной станции. Спустя две недели после происшествия были обнародованы записи с камер видеонаблюдения, которые и спровоцировали очередной скандал на стыке расового вопроса.

На опубликованном видео видно, как Ирина заходит в трамвай около 21:50 и садится в кресло. За ее спиной сидит мужчина. В какой-то момент он достает нож и наносит девушке удар.

По информации властей, как минимум один удар пришелся в горло. После нападавший скрылся с места преступления.

Как сообщает ABC 11, пассажиры пытались оказать Заруцкой первую помощь в вагоне, но прибывший на место медик констатировал ее смерть. По данным канала, она не была знакома с нападавшим и не говорила с ним перед атакой.

Бездомный с криминальным прошлым

Вскоре подозреваемого задержали, по данным телеканала WSOC-TV, 34-летнему бездомному с длительным криминальным прошлым Декарлосу Брауну — младшему будут предъявлены обвинения в убийстве первой степени.

У Брауна уже было 14 судебных дел в округе Мекленбург. Ранее он провел шесть лет в тюрьме Северной Каролины, будучи осужденным за ограбление с применением опасного оружия, несанкционированное проникновение со взломом и кражу.

После освобождения в сентябре 2020 года он был снова арестован в сентябре 2022 года за нападение на женщину в округе Мекленбург.

Браун был вновь арестован в январе 2025 года за неправомерное использование системы 911 после того, как он, предположительно, сообщил о том, что полицейские не отнеслись к его проблеме со здоровьем серьезно.

Суд принял решение оставить его под стражей и направить на экспертизу для определения его вменяемости.

Либеральные СМИ отмолчались?

Вдруг после публикации видео с убийством инцидент стал поводом для политического раскола. Противники либерального дискурса начали критиковать оппонентов за то, что они замалчивают историю с украинской беженкой, поскольку убийцей оказался чернокожий мужчина.

«Странно, но все клоуны с украинскими флагами в своих профилях также молчат на эту тему», — написал сын президента США Дональд Трамп — младший в соцсети Truth Social.

Так он ответил пользователю, который показал выдачу по запросу «Ирина Заруцкая» на сайте New York Times, где сюжетов о девушке не оказалось.

Сам президент ограничился коротким ответом на вопрос журналиста по этой ситуации: «Это ужасно».

Тем временем близкие Заруцкой собрали более $50 тысяч на платформе GoFundMe для помощи ее родственникам. В сообщении на английском, украинском и русском языках авторы сбора отметили, что девушка при переезде «спасалась» и «мечтала о новой жизни» в США.

