Не пьет и помогает по хозяйству: дезертир изнасиловал и убил школьницу

Не пьет и помогает по хозяйству: дезертир изнасиловал и убил школьницу

В ДНР поймали педофила, который может быть причастен к убийству девятилетней девочки. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

«Вооружен и опасен»

5 сентября в поселке Ольховатка Дебальцевского округа потерялась девятилетняя девочка Оля (имя изменено). В последний раз ее видели на автостанции города Кировское в компании молодого мужчины худощавого телосложения, пишет паблик «Плохие новости».

Местные жители несколько дней искали ребенка, но позже выяснилось, что к ее исчезновению причастен появившийся недавно в селе Алексей Чумаченко.

«Особые приметы: рост 175–180 см, волосы рыжие, стрижка короткая, руки и грудь в татуировках, вооружен и опасен», — говорилось в ориентировке на 32-летнего подозреваемого.

Уже 7 сентября местные Telegram-каналы сообщали, что подозреваемого задержали и тот дал первые показания. Чумаченко рассказал, где закопал труп ребенка.

Выяснилось, что перед расправой над ребенком издевались. Самого подозреваемого разыскивали по объявлению с приметами.

Помогал учить уроки

«Жил у бабушки. Прибился больше года назад, сказал, что сочинец, и просил работы. Не пьет, всегда выполнял всю работу. Есть у него жена и двое детей», — рассказал источник Telegram-канала «Плохие новости».

Кроме того, известно, что мужчина ранее был судим, а над девочкой он надругался, когда ее бабушка отлучилась по делам. До этого мужчина даже помогал ей с домашними заданиями.

«К этой девочке относился хорошо. Помогал уроки учить. Бабушка привезла внучку из школы и отлучилась по делам, а когда вернулась — ни девочки, ни его», — рассказал источник.

Сбежал с СВО?

Тетя убитой девочки Александра Борисенко отмечает на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что девочку и предполагаемого убийцу видели 6 сентября. По словам очевидцев, мужчина был в военной форме.

«Ребенка нашли мертвым недалеко от дома. Виновник этого зверства пойман», — написал один из участников поисков ребенка.

Telegram-канал GAV пишет, что подозреваемый ранее самовольно покинул военную часть. Судя по тому, что у мужчины непризывной возраст, он мог быть военным на контракте.

Читайте также:

«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку

«Спи, тебе показалось»: мужчина насиловал дочерей и падчерицу

Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила