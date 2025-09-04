Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила

В Башкирии продолжается уголовное разбирательство в отношении участника СВО, который сбежал из зоны боевых действий и начал нападать на девушек. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Преследовал девушку с зонтом

В мае в Уфе задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 16-летнюю девушку. Момент нападения мужчины на 16-летнюю девушку на улице Блюхера в Уфе попал на видео, которое было опубликовано пресс-службой республиканского УМВД.

На кадрах видно, что мужчина сначала преследовал девушку с зонтом и в белом плаще, а затем напал сзади. Жертва закричала, позвала на помощь и оказала активное сопротивление. В итоге нападавший не успел надругаться над девушкой.

Серийный маньяк

Спустя три дня СМИ сообщили, что мужчина может быть причастен и к другим подобным происшествиям в городе.

Оказывается, маньяк часто орудовал на улице Чудинова. Сразу несколько человек рассказали о том, что видели его там, а также о его странном поведении и преследовании. Кроме того, фоторобот похожего на насильника человека видели в Тольятти. Якобы там он тоже нападал на девушек, пишет Telegram-канал «Честный репортаж».

В итоге на сегодняшний день в его дело четыре эпизода по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Дезертир из зоны СВО

4 сентября стало известно, что подозреваемый благополучно прошел судебно-медицинскую экспертизу. Психологи и психиатры признали его вменяемым.

Источник «Честного репортажа» уточнил, что злоумышленник был неоднократно судим по разным статьям Уголовного кодекса. Первый раз он был осужден в 2012 году, второй — в 2019-м, третий — в 2024-м. Все происходило за пределами Башкирии.

Последний раз он получил срок в шесть лет за попытку изнасилования и разбой. После приговора маньяк отправился в зону СВО, где был штурмовиком.

После боевого задания экс-зэк числился как пропавший без вести. Но как выяснилось позже, он дезертировал и перебрался в Уфу.

