Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 19:00

Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Башкирии продолжается уголовное разбирательство в отношении участника СВО, который сбежал из зоны боевых действий и начал нападать на девушек. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Преследовал девушку с зонтом

В мае в Уфе задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 16-летнюю девушку. Момент нападения мужчины на 16-летнюю девушку на улице Блюхера в Уфе попал на видео, которое было опубликовано пресс-службой республиканского УМВД.

На кадрах видно, что мужчина сначала преследовал девушку с зонтом и в белом плаще, а затем напал сзади. Жертва закричала, позвала на помощь и оказала активное сопротивление. В итоге нападавший не успел надругаться над девушкой.

Серийный маньяк

Спустя три дня СМИ сообщили, что мужчина может быть причастен и к другим подобным происшествиям в городе.

Оказывается, маньяк часто орудовал на улице Чудинова. Сразу несколько человек рассказали о том, что видели его там, а также о его странном поведении и преследовании. Кроме того, фоторобот похожего на насильника человека видели в Тольятти. Якобы там он тоже нападал на девушек, пишет Telegram-канал «Честный репортаж».

В итоге на сегодняшний день в его дело четыре эпизода по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Дезертир из зоны СВО

4 сентября стало известно, что подозреваемый благополучно прошел судебно-медицинскую экспертизу. Психологи и психиатры признали его вменяемым.

Источник «Честного репортажа» уточнил, что злоумышленник был неоднократно судим по разным статьям Уголовного кодекса. Первый раз он был осужден в 2012 году, второй — в 2019-м, третий — в 2024-м. Все происходило за пределами Башкирии.

Последний раз он получил срок в шесть лет за попытку изнасилования и разбой. После приговора маньяк отправился в зону СВО, где был штурмовиком.

После боевого задания экс-зэк числился как пропавший без вести. Но как выяснилось позже, он дезертировал и перебрался в Уфу.

Читайте также:

Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила

Выкинул старушку из окна и уволок: извращенец изнасиловал бабушку до смерти

«Сжечь эту кроватку»: педофил-рецидивист изнасиловал девочку до полусмерти

педофилы
педофилия
изнасилования
насилие
маньяки
происшествия
криминал
уголовные дела
Башкортостан
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В работе Steam зафиксировали массовый сбой
Замглавы Минстроя призвал кассиров уходить на стройки
«Пафосные слова»: политолог об итогах встречи «коалиции желающих»
«Путь силы»: в Пентагоне сделали неоднозначное заявление о Трампе
Раскрыты причины гибели немецких политиков перед выборами
На Западе остались в шоке от слов Каллас о роли СССР в победе над нацизмом
Чиновница сношала девочку-подростка, снимая на видео: жертву травят в Сети
Зеленский раскрыл реакцию Трампа на закупку Словакии и Венгрии нефти из РФ
В Адыгее женщине предложили взять кредит на ремонт окон после атаки дронов
Неадекват напал на девушку за рулем такси, назвал лошадью и попал на видео
«Доллар мертв»: в США пришли к неутешительным выводам после саммита ШОС
Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила
Коронавирус, инсульт, потеря голоса: куда пропала певица Ая из «Города 312»
Депутат прошлась по барам в Петербурге и решила им помочь
Российская пловчиха рассказала о хейте из-за смены гражданства
Онищенко рассказал, вспышку какой опасной инфекции скрывает Турция
Курс евро пробил отметку в 95 рублей впервые с конца июля
ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области
Ватикан назвал условие освобождения заложников ХАМАС
Ушла из жизни советская актриса Лидия Пирогова
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.