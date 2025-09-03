«Сжечь эту кроватку»: педофил-рецидивист изнасиловал девочку до полусмерти

В канадской провинции Онтарио объявивший себя женщиной мужчина ворвался в дом, где спала четырехлетняя девочка, и изнасиловал ее. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого преступления.

Проник в дом и изнасиловал ребенка

Полиция и скорая помощь приехали на вызов к одному из домов Онтарио 30 августа. Пострадавшая четырехлетняя девочка была в тяжелом состоянии. Ее экстренно доставили в ближайшую крупную больницу региона.

«После разговора с родителями ребенка стало очевидно, что неизвестный человек взломал замок входной двери и проник в дом где-то между 22:00 субботы, 30 августа 2025 года, и 08:59 утра, о которых было сообщено в воскресенье, 31 августа 2025 года. Находясь в доме, без ведома родителей, над ребенком совершили сексуальное насилие», — говорится в пресс-релизе полиции.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Бедная девочка»

Подозреваемый 25-летний Дэниел Сенекаль был задержан 31 августа. Соседи и друзья пострадавших говорят, что они возмущены тем, что в марте этого мужчину освободили из тюрьмы за ранее совершенное им преступление сексуального характера в отношении детей, пишет National Post.

Хотя полиция описала инцидент как нападение незнакомца, несколько друзей матери жертвы утверждают, что арестованный мужчина был знаком с семьей жертвы и ранее контактировал с молодой матерью пострадавшего ребенка.

Сейчас Сенекалю уже предъявлено обвинение. Установлено, что мужчина не только изнасиловал девочку, но и пытался ее удушить.

Другая жительница района сообщила журналистам, что подозреваемый — тот же мужчина, который совершил сексуальное насилие над ее маленьким сыном в 2021 году. Она сказала, что нападение на ее сына во многом повторяло обвинения, предъявленные в инциденте, произошедшем в выходные. Только в ее случае насильник не врывался в дом, а был гостем одного из родственников.

Она добавила, что педофила арестовали, предъявили обвинение и после двух лет судебных слушаний приговорили к 18 месяцам тюремного заключения, но освободили на шесть месяцев раньше срока, в начале марта.

«Бедная девочка, мое сердце разрывается», — посочувствовала женщина новой жертве насильника.

«Надо сжечь эту кроватку»

Владелица местного магазина рассказала журналистам, что всегда радовалась, когда к ним приходила девочка со своей мамой.

«Эта малышка всегда счастлива и ласкова. Я с нетерпением жду возможности увидеть ее милую мордашку. В прошлую пятницу она проходила мимо, остановилась и заглянула в мою дверь. Я помахала ей, и она одарила меня широкой улыбкой и помахала. Она напоминает мне девочку из сериала «Маленький домик в прериях», которая улыбается и бежит в начале, а потом падает, но встает и продолжает смеяться. Страшно видеть, что может произойти у тебя дома, пока ты спишь. Нужно сжечь эту кровать, [на которой изнасиловали девочку], еще до того, как она вернется домой», — говорит владелица магазина.

Пользователи Reddit отметили, что в своем аккаунте в Instagram (деятельность запрещена в РФ) мужчина просил использовать в отношении него местоимения she/her (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

