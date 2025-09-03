Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 13:10

Жена педофила называла жертву шлюхой: банда изнасиловала 12-летнюю девочку

Руководитель движения «Сдай педофила» Анна Левченко рассказала, как удалось задержать банду педофилов, которая долгое время кошмарила семью своей 12-летней жертвы. NEWS.ru рассказывает подробности этого уголовного дела.

Отказались возбуждать дело

Анна Левченко рассказывает, что сопровождала уголовное разбирательство в 2016 году. К ней за помощью обратилась мать 12-летней девочки. Они живут в одном из поселков Краснодарского края. Там над ее дочерью-подростком надругалась компания молодых мужчин.

«Она рассказала, что ее дочь изнасиловали шестеро подонков в возрасте от 22 до 30 лет. Долгое время Следственный комитет не хотел возбуждать уголовное дело, потому что у этих молодчиков там оказались друзья, и преступники чувствовали полную безнаказанность», — рассказывает Левченко в своем Telegram-канале.

Обещали изнасиловать младшую сестру

При этом насильники продолжали спокойно передвигаться по селу и не собирались оставлять свою жертву в покое. Они дразнили девушку и угрожали, что вскоре изнасилуют ее младшую сестру.

«Они спокойно ходили по селу и, встречая эту девочку на улице, обещали изнасиловать еще и ее младшую сестру», — пишет правозащитница.

Жена педофила называла жертву шлюхой

С помощью активистов и адвокатов помогающей организации мать добилась того, чтобы уголовное дело возбудили. Всех участников банды арестовали. Но, когда злоумышленники оказались в СИЗО, в игру вступила жена одного из педофилов. Она начала угрожать семейству.

«Она писала [матери пострадавшей] сообщения в социальных сетях, говорила, что надо пожалеть ее мужа, потому что у него маленький ребенок (девочка двух лет), 12-летнюю девочку, которую изнасиловал ее муж, жена педофила иначе как шлюхой и проституткой не называла», — рассказывает Левченко.

