Положила в мусорный пакет: студентка оставила младенца умирать в шкафу

В американском штате, где запрещены аборты, в одном из студенческих шкафчиков в колледже было найдено тело младенца. Вскоре выяснилось, что ребенка выносила местная чирлидерша. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Ребенок в шкафчике

В штате Кентукки 31 августа задержали 21-летнюю студентку Лейкен Снеллинг. Предполагается, что девушка родила ребенка и оставила его умирать в своем шкафчике в колледже. В полиции округа поделились, что тело ребенка было найдено 27 августа.

«В среду, 27 августа 2025 года, около 10:30 утра сотрудники полиции были направлены к младенцу, находящемуся без сознания, в дом в квартале 400 по Парк-авеню. Прибыв на место, они обнаружили младенца, смерть которого была констатирована на месте», — рассказали в полиции.

Надругалась над трупом

Уточняется, что ребенок был завернут в полотенце и мусорный пакет. Причина смерти пока не установлена, но девушка настаивает, что не причастна к гибели ребенка — не причиняла ему боли, побоев и ничего другого, что могло бы привести к смерти.

Тем не менее против Снеллинг завели дело по статьям о надругательстве над трупом, фальсификации вещественных доказательств и сокрытии рождения младенца.

«В настоящее время она находится в центре содержания под стражей округа Фейетт. Г-жа Снеллинг — мать младенца», — заявили в полиции.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чирлидерша

Про Лейкен Снеллинг известно, что она в прошлом чирлидерша. Девушка три года выступала в университетской команде чирлидеров-каскадеров и родом из Уайт-Пайн, штат Теннесси, где она училась в средней школе округа Джефферсон.

«Мы можем подтвердить, что она была членом команды STUNT последние три сезона. Все остальные вопросы следует адресовать полиции Лексингтона», — говорится в заявлении университета, полученном изданием The Independent.

При этом известно, что в Кентукки аборты запрещены за исключением случаев, когда они необходимы для предотвращения смерти женщины или серьезного необратимого нарушения функции жизненно важного органа.

Читайте также:

Педофил в шкуре волонтера: гуманист ездил в Танзанию и насиловал детей

Сиденье пропиталось кровью: что известно об убийце кубанской дюймовочки

Трогал во время тихого часа: педофила посадили на 13 лет за растление детей

Хотел снять порно с женой и сыном: женщина зарезала мужа и села на три года

«Всеми дырками организма будешь улыбаться»: педагог угрожала ученику

«Отвезу тебя в село и опозорю»: свекор насиловал невестку и избивал сына