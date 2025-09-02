Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 18:00

Положила в мусорный пакет: студентка оставила младенца умирать в шкафу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В американском штате, где запрещены аборты, в одном из студенческих шкафчиков в колледже было найдено тело младенца. Вскоре выяснилось, что ребенка выносила местная чирлидерша. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Ребенок в шкафчике

В штате Кентукки 31 августа задержали 21-летнюю студентку Лейкен Снеллинг. Предполагается, что девушка родила ребенка и оставила его умирать в своем шкафчике в колледже. В полиции округа поделились, что тело ребенка было найдено 27 августа.

«В среду, 27 августа 2025 года, около 10:30 утра сотрудники полиции были направлены к младенцу, находящемуся без сознания, в дом в квартале 400 по Парк-авеню. Прибыв на место, они обнаружили младенца, смерть которого была констатирована на месте», — рассказали в полиции.

Надругалась над трупом

Уточняется, что ребенок был завернут в полотенце и мусорный пакет. Причина смерти пока не установлена, но девушка настаивает, что не причастна к гибели ребенка — не причиняла ему боли, побоев и ничего другого, что могло бы привести к смерти.

Тем не менее против Снеллинг завели дело по статьям о надругательстве над трупом, фальсификации вещественных доказательств и сокрытии рождения младенца.

«В настоящее время она находится в центре содержания под стражей округа Фейетт. Г-жа Снеллинг — мать младенца», — заявили в полиции.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чирлидерша

Про Лейкен Снеллинг известно, что она в прошлом чирлидерша. Девушка три года выступала в университетской команде чирлидеров-каскадеров и родом из Уайт-Пайн, штат Теннесси, где она училась в средней школе округа Джефферсон.

«Мы можем подтвердить, что она была членом команды STUNT последние три сезона. Все остальные вопросы следует адресовать полиции Лексингтона», — говорится в заявлении университета, полученном изданием The Independent.

При этом известно, что в Кентукки аборты запрещены за исключением случаев, когда они необходимы для предотвращения смерти женщины или серьезного необратимого нарушения функции жизненно важного органа.

Читайте также:

Педофил в шкуре волонтера: гуманист ездил в Танзанию и насиловал детей

Сиденье пропиталось кровью: что известно об убийце кубанской дюймовочки

Трогал во время тихого часа: педофила посадили на 13 лет за растление детей

Хотел снять порно с женой и сыном: женщина зарезала мужа и села на три года

«Всеми дырками организма будешь улыбаться»: педагог угрожала ученику

«Отвезу тебя в село и опозорю»: свекор насиловал невестку и избивал сына

аборты
происшествия
криминал
уголовные дела
США
женщины
студенты
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ
Раскрыта самая частая ошибка держателей кредитных карт
ЦАХАЛ проводит мобилизацию для наступления в Газе
Вучич рассказал о договоре с Путиным насчет американских санкций
Вучич рассказал, какой получилась беседа с Путиным
Положила в мусорный пакет: студентка оставила младенца умирать в шкафу
Пьяный мужчина устроил скандал с девушкой и чуть не отравил ее сына газом
Садовод рассказала, что можно посадить на балконе зимой
Стартовали переговоры Путина и Мирзиёева в Пекине
Финны отчитались о ходе работ по возведению забора на границе с Россией
Россиянам рассказали, как не потерять деньги при снижении ключевой ставки
Индия выбрала рок-музыканта для участия в «Интервидении»
Громкие разговоры школьников в парке «вынудили» россиянина достать нож
Дочь Ким Чен Ына отправилась с ним в Китай
Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в день своего рождения
В Евросоюзе оценили заявление канцлера Австрии по НАТО
98-летняя бабушка едва не погибла после того, как срезала себе рог на лбу
Юрист предложил необычное средство для снижения числа разводов
Раскормленная до 25 кг такса Дейзи борется с ожирением
Вучич раскрыл детали переговоров с Путиным в Пекине
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.