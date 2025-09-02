Педофил в шкуре волонтера: гуманист ездил в Танзанию и насиловал детей

Журналисты рассказали о мужчине-растлителе, который посещал восток Африки с гуманитарными целями, но в действительности тратил все выделенные средства на наркотики и секс с детьми. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Волонтер из Европы

Якоб Джаль — чешский активист гуманистического движения. На протяжении двух лет ему удавалось дурачить доноров, которые спонсировали его гуманитарную миссию в Танзании, пишет Africa Feature Network. Мужчина поднял на флаг борьбу с нищетой и детским голодом в отдаленных деревнях за городом Моша.

Сотрудник детского центра, в котором орудовал Джаль, рассказывал, что встретил европейца в городе Дар-эль-Салама и сопроводил его до Моши.

«Он представился помощником. Но мы начали замечать тревожные признаки: он употреблял марихуану, был вспыльчивым и дистанцировался от детей, за исключением тех случаев, когда фотографировал их», — рассказала одна из сотрудниц центра.

Деньги филантропов шли на детскую проституцию

Спонсорством работы Джаля занималась организация Czech Slovak Africa под руководством сестер Яны и Татьяны Финиковых. Джаль высылал спонсором отчеты, которые сопровождал фотографиями детей, которым якобы вручили еду за счет фонда. Но в Сети есть тайно снятое видео. На нем Джаль с незнакомцем подходят к ребенку, просят его сфотографироваться с пакетом еды, а после отбирают пакет и идут по своим делам.

«Якоб — очень плохой человек; он избивал детей в детском доме. Деньги, которые присылали из Чехии, не помогали детям, а шли на покупку наркотиков и на подкуп юношей для занятий с ним сексом», — сказал Джозеф, работавший у лжеволонтера переводчиком.

В Czech Slovak Africa отметили, что мужчина обманул их, соврав, что работает с детским домом, где все подопечные — сироты. На деле же он устроился в обычный образовательно-досуговый центр, открытый для всех детей из малоимущих семей.

Развалил центр

Владелица центра Тереза жаловалась журналистам, что надеялась на финансовую помощь от европейской организации, но появившийся волонтер лишь разрушил их коллектив.

«Мы думали, что у него есть деньги, но после его появления в центре всё стало еще хуже: он выгнал всех, кого я наняла, и даже некоторые дети ушли. Мне пришлось платить аренду и содержать центр. Дети иногда голодали», — объясняла Тереза.

Насиловал и пытал ножом

Самое ужасно вскрылось, когда о своем видении этой истории начали рассказывать юные воспитанники центра. По их словам, мужчина постоянно употреблял инъекционные наркотики в присутствии детей, а после выбирал кого-то из воспитанников, часто это были мальчики, и уводил их к себе в кабинет. В присутствии детей мужчина часто появлялся полуголым — в футболке без нижнего белья.

«Я видел, как он принимал наркотики; он делал себе инъекции и носил их с собой в сумке. Он выбирал мальчиков в комнате, но они не разговаривали после того, как выходили», — рассказывал один из мальчиков.

«Я боюсь Джаля, он не любит детей. Когда злился, он швырялся вещами. Когда он злился, то делал себе укол прямо перед нами и успокаивался», — рассказывала другая девочка.

На груди одной из девочек, которую изнасиловал Джаль, он оставил оскорбительную отметину с помощью ножа. После надругательства все тело ребенка было в синяках.

Критиковал Мэнсона за насилие

Примечательно, что на сервисе Amazon продается аудиокнига Якоба, где он разоблачает музыканта Мэрилина Мэнсона. Он рассказывает про издевательства, которым певец подверг десятки женщин.

«В этой книге описывается, почему и как Мэрилин Мэнсон стал жестоким монстром. Она исследует жизнь и внутренний мир Мэнсона через его творчество . В центре внимания — трансформация его творчества в эпоху „высшего эшелона низшего“, когда Мэнсон начал верить, что насилие над женщинами, нанесение им порезов и рисование их кровью — это просвещенная форма высокого искусства. Это привело к насилию над более чем 40 женщинами и созданию пещеры изнасилований», — говорится в аннотации к книге.

