Избивал родителей из-за «танчиков»: отец убил сына и остался на свободе

Родители похоронили своего сына, который периодически избивал их из-за неудачных игр в «Мире танков». Убийцей 29-мужчины оказался его отец. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой семейной драме.

Удар пришелся в сердце

В Пышминском районе Свердловской области 15 мая отец зарезал 29-летнего сына. Известно, что мужчина лег спать, но его сон нарушил агрессивный сын, который в это время шумно играл в «Мир танков».

«Мужчина лег спать, но не мог заснуть из-за того, что его 29-летний сын играл в онлайн-игру и шумно себя вел. Обвиняемый попросил его вести себя тише, на почве чего между отцом и сыном возник конфликт. В ответ на агрессивные действия сына фигурант вооружился хозяйственно-бытовым ножом и нанес им потерпевшему два удара», — рассказывали в Следственном комитете.

При этом одно из ранений пришлось в область сердца. Пострадавший от полученной травмы через непродолжительное время скончался на месте происшествия. Отец погибшего признал свою вину на суде.

Постоянно бил из-за «танков»

Telegram-канал Baza уточняет, что 29-летний сын громко кричал и матерился незадолго до ссоры с родителем. Мать тоже в этот момент пыталась уснуть.

Сын пришел в бешенство именно из-за замечания со стороны отца, но тот набросился на родителя с кулаками и начал угрожать убийством. Мать при этом вмешалась и попыталась разнять сына и мужа.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отец вышел на кухню, чтобы успокоиться. Но увидел в зеркале, что сын летит на него с ножом. Отец тоже схватился за нож и нанес два опережающих удара — в грудь и в голову.

На суде родители рассказывали, что сын неоднократно поднимал на них руку. В том числе это случалось из-за его неудач в онлайн-играх.

Запретили уезжать из района

Уголовное дело против отца было возбуждено по статье об убийстве, но учитывался тот факт, что оружие было применено в порядке самообороны. При этом судья констатировал, что подсудимый превысил порог самообороны.

В результате отца приговорили к одному году и двум месяцам ограничения свободы — ему запрещено уезжать за пределы своего района и менять место жительства без разрешения.

