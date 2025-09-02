Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 18:27

Четверть века за серию изнасилований: врач сношал пациенток без сознания

В США вынесен вердикт в отношении врача, который насиловал женщин, пока те были без сознания. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Насиловал и снимал на видео

В Нью-Йорке к 24 годам тюремного заключения приговорили 35-летнего эндокринолога Чжи Алан Чэна. 30 июня он признался в серии изнасилований, говорится в пресс-релизе окружной прокуратуры Квинса.

Окружной прокурор Квинса Мелинда Кац заявила, что Чэн «совершил ряд отвратительных деяний в отношении женщин».

«Он действовал как частное лицо, совершая сексуальные нападения на женщин, бывших его интимными партнершами, и как врач, совершая сексуальные нападения на уязвимых пациентов, которые обращались в больницу за помощью», — заявила Кац.

Чэн — бывший гастроэнтеролог из больницы New York-Presbyterian Queens. Установлено, что он снимал на видео издевательства над своими потерявшими сознание жертвами как в своей квартире, так и в больнице.

Случайная находка

Задержали медика в декабре 2022 года, после того как его знакомая обнаружила видеозаписи, на которых Чэн насилует ее и других женщин.

В ходе обыска в доме Чэна были обнаружены многочисленные цифровые носители информации с видеозаписями, на которых он совершает сексуальные надругательства над лежащими без сознания пациентками больницы и знакомыми женщинами.

Лицензия Чэна на медицинскую практику была приостановлена ​​государством. Изначально ему было предъявлено более 50 обвинений, связанных с сексуальным насилием. Пострадавшими признаны восемь девушек, но сам врач признал вину только перед семерыми из них.

Помимо тюремного срока, доктору предписано 10 лет надзора после освобождения и регистрация в качестве сексуального преступника.

«Я хочу извиниться перед жертвами за мои отвратительные преступления и буду искупать свою вину до конца своей жизни», — сказал Чэн на заседании суда.

Срок недостаточный?

Одна из жертв доктора в разговоре с журналистом NBC4 заявила, что назначенное наказание оказалось довольно мягким для насильника.

«Он отделался легким уроном. Он может начать новую жизнь, ведь он довольно молод», — заявила девушка.

В общей сложности Чэн признался в сексуальном насилии над семью женщинами. В его квартире были обнаружены залежи наркотических веществ, которые он использовал для своих злодеяний.

Гражданский адвокат Николас Лиакас, представлявший интересы пяти жертв, заявил, что не считает приговор справедливым.

«Справедливость не восторжествовала. Их подвели. Иначе и не скажешь. Даже судья признаёт, что 24 года — это мало», — сказал Лиакас.

