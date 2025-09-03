Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 12:15

«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

25 августа в селе Троицком Алтайского края похоронили 18-летнюю Валерию. Молодая мать стала жертвой насильника. NEWS.ru рассказывает детали этого преступления.

«Просто в отпуск приезжал»

Село Троицкое до 1991 года считалось поселком городского типа. Сейчас там живут около девяти тысяч человек. В нем же выросла Валерия, которая уже в 17 лет стала мамой.

В злополучный день 21 августа девушка отправилась на вечеринку со своими друзьями, оставив дочку с родителями. На дискотеке она познакомилась с 37-летним местным жителем, который недавно вернулся из зоны проведения СВО. Знакомая семьи погибших рассказывала NEWS.ru, что убийца приезжал в Троицкое в отпуск. По ее словам, судить душегуба будет военный суд.

«Они забрали его, и суд будет со стороны их. Он числится у них, просто в отпуск приезжал. И очень надеюсь, что этого человека посадят на всю его оставшуюся жизнь», — сказала женщина.

Говорил, что увез в другое село

Другой свидетель расследования поделился, что задержанный поначалу не хотел признаваться в содеянном и уверял следователей, что увез девушку в другое село.

«Очевидцы рассказали, что этот мужик был последним, кто ее видел, поэтому его задержали быстро. Конечно, сознаваться он не хотел — говорил, что якобы отвез ее в другое село, но версия не подтвердилась», — рассказывал знакомый с ходом следствия источник.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Изнасиловал и утопил

Тело Валерии нашли спустя два дня после пропажи на берегу реки. Следствие выяснило, что мужчина вызвался подвезти знакомую, но в итоге сменил маршрут и надругался над девушкой, после чего утопил.

«По дороге злоумышленник свернул в безлюдное место на берег реки, где изнасиловал потерпевшую. С целью скрыть совершенное преступление он нанес несколько ударов девушке по голове, после чего сбросил ее в бессознательном состоянии в реку», — рассказали в СК.

Родила за четыре месяца до гибели

Против жертвы при этом ополчились некоторые местные жители, которые утверждали, что девушка отправилась на вечеринку, притом что недавно вышла замуж и ухаживает за младенцем.

«Тогда уже всю правду: оставила грудного ребенка и пошла искать приключения на ночь глядя! Если ты стала матерью, так и занимайся ребенком и мужем! А если гулять, то с мужем вместе!» — возмущалась одна из односельчанок в соцсетях.

О Валерии известно, что до девятого класса она училась в школе № 2 села Троицкого. Потом поступила в Алтайский агротехнический техникум в своем же родном селе. Для обучения она выбрала направление «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

«На этом направлении ей не понравилось. Не совсем для девочек оно, там учатся у нас те, кто прямо горит этим. Валерия в сентябре 2024 года подала документы на направление „строительство и эксплуатация зданий и сооружений“. Но проучилась она всего лишь до октября и ушла в академический отпуск по беременности», — рассказали в техникуме.

В феврале этого года, незадолго до родов, Валерия со своим возлюбленным сыграли свадьбу. Родители и родственники девушки находятся в трауре и утешаются заботой о маленькой внучке.

«Сын держится… Мы все держимся ради внучки… Спасибо всем за соболезнования», — сказала свекровь Валерии в комментарии «КП-Барнаул».

