Выкинул старушку из окна и уволок: извращенец изнасиловал бабушку до смерти

В 2012 году в Эстонии почти к 12 годам колонии приговорили местного жителя, который до смерти изнасиловал парализованную пенсионерку. Маньяк отсидел срок, но тюрьма его не исправила. NEWS.ru рассказывает историю Ливио Кумма.
Геронтофил выкинул старушку в окно
В 2011 году эстонская общественность была потрясена известием о чудовищном преступлении, произошедшем на острове Сааремаа.
31-летний вор-рецидивист Ливио Кумм проходил подозреваемым в деле о краже. 8 декабря ему удалось сбежать из-под стражи. В тот же вечер он забрел на вечеринку, где изрядно напился.
Пьяным он пошел бродить по улице и пробрался в дом престарелых «Сымера». Мужчина оказался в комнате на первом этаже, где лежала парализованная 80-летняя женщина.
Кумм выбросил женщину из окна, закрыл окно и отнес жертву в свою квартиру. Только на следующий день сотрудники обнаружили пропажу парализованной постоялицы.
Убийцу заставили оплатить услуги адвоката жертвы
Женщину нашли в квартире Кумма. Она была мертва. На теле пенсионерки были видны следы жестокого насилия, в том числе сексуального.
Помимо изнасилования, суд признал Кумма виновным в незаконном лишении свободы и проникновении в частную собственность, пишет издание Ohtuleht. Суд отправил его за решетку на 11 лет и 9 месяцев.
Адвокат геронтофила пытался оспорить судебный вердикт. Однако решение выстояло перед апелляциями в окружном и уездном судах. В марте 2013 года Верховный суд Эстонии констатировал, что решение предыдущих инстанций было законным, передает ERR.
Помимо тюремного заключения, суд обязал Ливио Кумма компенсировать гонорары судебного эксперта в размере €6497,90, а также выплатить штраф в размере €725 и €996,52 в качестве гонораров адвокатов пострадавшей.
Рецидивист
В 2023 году убийца вышел на свободу, но уже в августе 2025 года вновь был арестован. Прокуратура подтверждает, что Ливио заключили под стражу на два месяца по подозрению в изнасиловании, пишет издание Limon.
