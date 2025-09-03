Куртка, «лещ» и уголовка: стычка с подростком дорого обошлась ретрограду

В Якутске закончился суд над взрослым мужчиной, который с помощью физической силы пытался доказать подростку, что носить фиолетовую куртку — не слишком гетеросексуально. NEWS.ru рассказывает, чем закончилось это дело.

Получил леща по уху

В сентябре 2024 года в Якутске местный житель Андрей Филиппов, сидя в салоне своего Lexus, заприметил 14-летнего ученика, направлявшегося в сторону школы в компании своей одноклассницы. Это происходило ранним утром. Как потом рассказывала мать подростка Надежда Неустроева, мужчина обратился к мальчику с провокационным вопросом.

«Мужчина сказал: „Ты девочка или пацан?“ Он ответил, что пацан. А он: „Нет, ты же гомик“. Подошел и ударил. Психологически, конечно, ему тяжело. Сейчас у нас вообще на общественном резонансе это дело пошло, ему еще тяжелее становится», — сетовала мать школьника в комментарии НТВ.

Сам обидчик при этом парировал журналистам, что лишь дал оплеуху зарвавшемуся хулигану, который не следил за словами.

«Вы о чем говорите? Подросток матерился, получил леща по уху — все! Мы экспертизу сделали, у него никаких побоев и ущерба здоровью нет», — говорил мужчина.

Показали неприличный жест

Но, как сообщают «Вести Якутия», экспертиза все-таки заняла сторону потерпевшего. ГАУ «Республиканская больница № 1 — Национальный центр медицины» предоставило суду справку о том, что мальчик пострадал от побоев. В результате ему было рекомендовано наблюдение у невролога.

Филиппов рассказывал, что тем утром приехал к магазину «Удача» со своим сыном. Там он заметил подростка, который «демонстрировал нетрадиционное поведение», из-за чего мужчина обратился к нему с вопросом о половой принадлежности.

Мужчина рассказывал, что подросток и его приятельница нахамили ему, а последняя также показала ему неприличный жест. После этого, по словам Филиппова, он подошел к молодому человеку и шлепнул его рукой по уху.

Треть миллиона за унижение

В итоге суд приговорил Филиппова к году и шести месяцам условно. Он не признал вину. Судья посчитала смягчающими обстоятельствами плохое здоровье подсудимого, наличие детей и пожилых родственников.

Семья подростка требовала компенсацию 14 млн рублей, но суд назначил 300 тысяч рублей.

Читайте также:

Труп на сельской дискотеке: юный рецидивист зарезал сверстника из ревности

Мать орала, увидев автобус из морга: импотент зарезал сотрудницу кафе

Девушка-квадробер запугивает россиян маньяком

Жена педофила называла жертву шлюхой: банда изнасиловала 12-летнюю девочку

«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца