Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила

В Ленинградской области за день до 1 сентября, благодаря бдительности местной жительницы, смогли поймать мигранта, подозреваемого в педофилии. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.
Потащил за собой самокат
Инцидент произошел в городе Мурино. 13-летняя девочка сидела на лавочке возле многоэтажного дома, когда к ней подошел иностранный гражданин.
На опубликованных полицией кадрах с камер внешнего видеонаблюдения видно, что мужчина берет самокат девочки, и ребенок вынужденно поднимается со скамейки и идет следом за мигрантом.
Вмешалась прохожая
На кадрах видно, что девочка в какой-то момент взялась за руль самоката и встала на месте, сопротивляясь напору мужчину. Как сообщили в полиции, в ситуацию в итоге вмешалась мимо проходившая женщина.
«Ребенку удалось освободиться после того, как в произошедшее вмешалась случайная прохожая», — рассказали в пресс-службе УМВД.
Школьница вернулась домой и рассказала обо всем матери. Та отправилась в отделение полиции и написала заявление.
Жил в недостроенной квартире
Вскоре сотрудники вычислили мигранта и задержали его на стройке, где он проживал в одном из помещений. Выяснилось, что мигранту 39 лет и он работает каменщиком.
«Сотрудники уголовного розыска Главка при содействии коллег из Всеволожского района „вычислили“ и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний мигрант-нелегал из Средней Азии, работающий каменщиком на стройке и проживающий там же в недостроенной квартире», — рассказали в полиции.
«Хотел погулять в лесу»
После задержания в кабинете следователя мужчина пояснил, что хотел познакомиться с девочкой и звал ее прогуляться в лесу. При этом он осознавал, что ребенок несовершеннолетний.
«Хотел познакомиться с девушкой 12-13 лет. Хотел с девушкой погулять в лесу. Она отказала», — рассказывал мужчина.
В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас он заключен под стражу. Учитывая, что девочке еще не исполнилось 14 лет, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
