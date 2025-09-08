«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку

В Северной столице юный иногородец расправился с бывшей партнершей. Девочке было 15 лет. NEWS.ru, что известно об этом преступлении.
Множественные ножевые ранения
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела 15-летней девушки в апарт-отее «Инуит» на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге.
По данным следствия, накануне вечером, 7 сентября, молодой человек пригласил знакомую несовершеннолетнюю в номер, где на почве личного конфликта нанес ей множественные ножевые ранения. Девушка скончалась на месте преступления.
Попытался уйти из жизни
Сам предполагаемый убийца попытался покончить с собой. С ранами его доставили в лечебное учреждение. Как передает Telegram-канал «112», молодой человек скинул одному из друзей фото трупа возлюбленной.
«Подозреваемый после совершения убийства нанес себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу. Следствием проведен осмотр места преступления, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — рассказали в пресс-службе СКР.
Предполагается, что у госпитализированного может быть психическое расстройство. По разным данным, убийце 18 или 25 лет.
Знакомство через интернет
Telegram-канал SHOT пишет, что подозреваемого зовут Максим, в Санкт-Петербург он приехал из Южно-Сахалинска. По данным канала, со своей жертвой он познакомился в онлайн-игре.
В итоге у пары завязались отношения на расстоянии. Они постоянно переписывались, но школьница недавно решила порвать с парнем. Тот начал слать угрозы и даже сфотографировался с ножом, который сжимал челюстями.
В итоге молодой человек прилетел в Санкт-Петербург и каким-то образом смог сделать так, что школьница оказалась с ним в одном номере гостиницы.
«Я никогда не ощущал, что так готов на убийство»
Как пишет АН «Оперативное прикрытие», о своих намерениях юнец известил друзей, от них и стало известно о преступлении.
78.ru опубликовал выдержки из переписки предполагаемого убийцы с друзьями, где он рассказывает о сильных чувствах к возлюбленной.
«Она сейчас буквально теперь как центр вселенной. И что я выберу — остаться один без всей этой вселенной или умереть вместе с ней? Я никогда не ощущал, что так готов на убийство. Сейчас я в пытках», — писал молодой человек одному из друзей.
Известно, что родители убитой девочки запрещали ей общаться с парнем. Незадолго до убийства девочка сказала матери, что едет на встречу с подругой.
По данным 47news, предполагаемый убийца приехал в Санкт-Петебург из Москвы 31 августа и обустроился в гостиничном номере. Пока подозреваемый не допрошен. Следователи ждут разрешения от врачей НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, чтобы можно было поговорить с молодым человеком.
Читайте также:
«Спи, тебе показалось»: мужчина насиловал дочерей и падчерицу
Все в крови: мать повела отпрысков в детсад после нападения собаки
«Тельняшка на шее, трусы спущены»: поп зарезал прихожанина-извращенца