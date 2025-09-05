Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 16:51

Все в крови: мать повела отпрысков в детсад после нападения собаки

В Челябинске под суд пойдет мать двоих детей, которые пострадали от агрессивного пса, оставшись с ним наедине. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП.

Взяла пса на передержку

В СМИ придали огласке инцидент с двумя детьми, которые пострадали от собаки породы стаффорд. Четырехлетняя девочка и трехлетний мальчик получили множественные раны и царапины от животного, оставшись с ним наедине.

«Агентство чрезвычайных новостей» пишет, что инцидент произошел в феврале. В злополучный день мать детей приняла у подруги на передержку пса. А потом на некоторое время отлучилась в машину к своему другу. Когда вернулась домой, дети уже кричали, плакали, были в царапинах и крови.

«Дети сами открыли дверь»

Известно, что мать находится в разводе с отцом детей. Мужчина уверяет, что после ЧП бывшая супруга не вызвала скорую и даже не обратилась к врачу.

Хозяйка пса при этом утверждает, что только на фото царапины кажутся ужасающими, а на самом деле никаких серьезных травм дети не получили. Мать, по ее словам, вышла из квартиры на 5–10 минут, закрыв собаку в другой комнате, но дети сами открыли дверь.

«Рассказывают, что это было ночью, пока она ублажала своего мужика, какая она безалаберная, не вызвала скорую. Якобы переживают, как бы дети не были заражены бешенством. Так вот, это была моя собака. Моя собака не болеет бешенством, не болела никогда бешенством. Она просто слишком активна, гиперактивна. [Мать] вышла буквально на минут 5–10. Предварительно она закрыла дверь. Дети сами дверь открыли, и вот такая ситуация произошла. Просто собака не воспринимает, как нужно играть с детьми. Ребенку была оказана первая помощь, там ничего серьезного. Просто на фотографии царапины кажутся не такими, как в жизни», — рассказывает подруга матери.

«В следующий раз вызовем опеку»

Знакомая отца ребенка утверждает, что мать повела исцарапанных детей в сад, но там не отреагировали на внешний вид воспитанников должным образом.

«Мать отправила в таком виде ребенка в садик, где у воспитателя при виде ссадин на спине у ребенка просто потекли слезы. Она побежала к заведующей, на что ей сказали: „Подожди, подождем следующего раза и вызовем опеку“», — сказала знакомая отца журналистам.

Дошло до уголовного дела

Тем временем челябинское управление СКР возбудило уголовное дело по статье о неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Отмечается, что семья до этого уже привлекала внимание комиссии по делам несовершеннолетних и на законного представителя уже собирали административный материал по статье о неисполнении родительских обязанностей.

