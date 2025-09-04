Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 19:06

Чиновница сношала девочку-подростка, снимая на видео: жертву травят в Сети

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Казахстане под суд пойдут женщины, которые издевались над девочкой-подростком и снимали это глумление на видео. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом инциденте.

Чиновница-насильница

Как рассказала руководитель фонда «Не молчи» Дина Тансари, 16 августа девушку в Алматинской области похитили две девушки, одна из которых является чиновницей.

«В Алматинской области 16-летнюю девушку обманным путем похитили из дома и пытали две женщины. Две женщины 1996 года рождения, а девочка несовершеннолетняя. Одна из женщин — сотрудница ГУ „Аппарат акима Масакского сельского округа“», — рассказывает Тансари в своем Telegram-канале.

Снимали на видео, чтобы шантажировать

По словам правозащитницы, женщины глумились над подростком, пытались ее утопить, тушили об нее бычки и совершали развратные действия. Все происходящее они снимали на видео и требовали от несовершеннолетней деньги, чтобы кадры не были опубликованы в Сети.

«Женщины били девочку, прижигали сигаретами, топили в реке, совершали насильственные действия сексуального характера, заставляли целовать руки и ноги, все это снимали на видео. И требовали три миллиона тенге взамен на нераспространение этих видеоматериалов», — делится Тансари.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слили адрес в Сеть

Активистка сетует на то, что в Сети в итоге оказались персональные данные несовершеннолетней девочки. В том числе в чатах распространяют адрес и номера телефонов пострадавшей и ее родственников.

«Мы надеемся, что привлекут к ответственности по статье 147 УК РК за распространение персональных данных о семье в соцсетях», — пишет Тансари.

В департаменте полиции изданию ORDA заявили, что проведут проверку в связи с утечкой данных.

«Подозреваемых женщин задержали и отправили в изолятор. Информацию о том, что якобы была утечка персональных данных участников уголовного процесса, проверяют специалисты», — пояснили в департаменте полиции Алматинской области.

Там же пообещали привлечь женщин, причастных к издевательствам над ребенком, к строгой ответственности.

