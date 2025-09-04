Придумал имя и работал за наличку: маньяк из Tinder скрывался два года

В Шотландии 57-летнего владельца тренажерного зала признали виновным в изнасиловании двух женщин. После возбуждения дела мужчина инсценировал самоубийство и два года прятался от следствия в другой стране под чужим именем. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Он просто игнорировал меня»

57-летний Джеймс Клэчер жестоко изнасиловал двух женщин в шотландском Труне в августе 2019 года и в Глазго в сентябре 2020 года. Он познакомился с ними через дейтинговые приложения Tinder и Bumble.

На прошедшем суде в Глазго выступили обе жертвы Клэчера. Первая пострадавшая рассказала, что мужчина напал на нее уже спустя 15 минут после встречи. Они познакомились в приложении Tinder.

«Он не сказал ни слова. Я сказала: „Мне это не нравится. Я не хочу этого делать“. Я продолжала это повторять. Он просто игнорировал меня. Меня затрясло, и я заплакала», — рассказала женщина.

После полового акта мужчина сказал, что у его брата случился сердечный приступ и ему срочно надо ехать. На суде выяснилось, что это была неправда.

В сентябре мужчина нашел вторую свою жертву, в этот раз в приложении Bumble. Они встретились на пляже и сначала пообедали, а затем отправились на прогулку.

Не подозревая Клэчера в дурных намерениях, женщина пригласила его к себе в дом. На суде она рассказала, что была готова к «поцелуям и объятиям», но не к тому, что в действительности случилось.

Пострадавшая обратилась в полицию, и против насильника начали уголовное разбирательство. Позже в деле появилась еще одна пострадавшая. Пока шло следствие, мужчина планировал план побега. И в мае 2022 года бывший владелец спортзала подъехал на своем Suzuki Swift к краю озера в Аргайл и Бьют и оставил то, что он назвал предсмертной запиской. Однако инсценировка самоубийства не помогла ему скрыться от правосудия.

Питался ягодами и водой из луж

Клэчер рассказывал следователям, что в бегах он «выживал, питаясь ягодами и водой из луж». Он утверждал, что проехал от Лох-Лонга до Инвернесса, затем по восточному побережью Шотландии в Англию, а затем спрятался в грузовике и добрался до Франции.

Затем он купил велосипед и отправился в Испанию. В Испании он со временем влился в спортивное сообщество, представляясь чужим именем, и начал работать тренером и инструктором по йоге. За свои услуги он брал только наличные, чтобы не было возможности отследить его.

Адвокат Катриона Маклеод, выступающая в качестве обвинителя, обратила внимание присяжных на то, что Клэчер говорил «ложь за ложью», в том числе сбавил 10 лет своего возраста в приложениях для знакомств и солгал о своей фамилии и смерти брата.

Поймали вверх ногами

Однако к ноябрю 2023 года Клэчер стал объектом апелляции о пропаже без вести, поскольку его местоположение так и не установили. Через несколько дней после публикации обращения в СМИ, написавших о розыске, поступила информация о том, что Клэчер скрывается на южном побережье Испании под именем Джонни Уилсон.

Лжегражданина Испании выследили прямо на пляже, где он работал со своими клиентами. Переодетые сотрудники национальной гвардии схватили мужчину в панаме, пока он висел на брусьях вниз головой. Его заковали в наручники и доставили в полицейский участок.

Выяснилось, что мужчина даже успел завести отношения с местной жительницей. За время, пока он скрывался, Клэчер успел связаться со своим отцом и сообщить, что не планировал совершать самоубийство.

Суд присяжных признал Клэчера виновным. 1 октября судья огласит срок, к которому будет приговорен насильник.

