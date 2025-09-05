20 дней гноил в погребе: мужчина расчленил сожительницу и вывез в лес

В Белебеевском суде Башкирии отправили под стражу местного жителя. Его подозревают в жестоком убийстве с расчленением. NEWS.ru рассказывает, что известно об уголовном деле.
Задушил в пьяной ссоре
49-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. По версии Следственного комитета, он в состоянии алкогольного опьянения повздорил со своей сожительницей. В ходе ссоры он задушил ее, но после понял, что не хочет отвечать за содеянное.
«10 августа 2025 года в доме на территории города Белебея между находившимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина своими руками стал душить последнюю, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета.
Гноил 20 дней
По данным следствия, тело женщины пролежало в погребе почти три недели, после чего обвиняемый решил избавиться от трупа, который уже начал издавать зловонный запах.
«Мужчина поместил труп женщины в погреб хозяйственной постройки на территории своего домовладения, который находился там до 30 августа 2025 года. Затем последний с целью скрыть и уничтожить следы совершенного им преступления, используя принадлежащий ему топор и нож, расчленил труп на части», — рассказали в СКР.
Останки в кювете
Захоронить останки мужчина решил в местном лесном массиве. Он погрузил части тела в машину и отвез в два захода в разные места.
«30 августа 2025 года и 1 сентября 2025 года вывез по частям на своем автомобиле и спрятал их в различных местах на территории города Белебея и Белебеевского района», — сообщили в Следственном комитете.
По данным Telegram-канала «Честный репортаж», часть останков была найдена в кювете полевой дороги. Сейчас подозреваемый отправлен под стражу до 3 ноября. Уголовное разбирательство ведется по статье об убийстве.
