«Тельняшка на шее, трусы спущены»: поп зарезал прихожанина-извращенца

В Челябинской области в колонию отправили отбывать срок бывшего священника Игоря Ефремова. Тот ударил ножом прихожанина, который грозился надругаться над ним. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Алкоголь и нож

В октябре 2024 года отец Игорь согласился распить алкоголь с прихожанином храма Тихвинской иконы Божией Матери Александром Юрпаловым. В этом храме служил сам Ефремов. Мужчины беседовали за столом, но в итоге их беседа переросла в ссору, как констатировал суд.

В результате Ефремов, будучи в состоянии опьянения, схватился за нож и ударил собутыльника порядка 15 раз. Тот от полученных ран скончался, пишет Telegram-канал «112».

«Не имел нареканий»

Как потом писал РБК, погибший оказался мужем учительницы из школы в селе Губернском. Секретарь епархии протоиерей Игорь Шестаков говорил журналистам, что никто не ожидал, что священник был способен на такой проступок.

«Это трагедия, безусловно. Для нас это совершенно неожиданное происшествие. Отец Игорь служил и не имел никаких нареканий и взысканий от священноначалия нашей епархии. Ведется следствие. Отец Игорь запрещен в священнослужении до заключения следствия, до выяснения обстоятельств», — говорил представитель епархии.

Об Ефремове известно, что до того, как стать священнослужителем, он был актером мим-театра «Проспект» и путешествовал с гастролями по всей стране. Когда коллектив распался, мужчина пошел работать на завод. Затем он принял сан и поступил на службу в храм.

Избил, но не резал

Ефремов на суде утверждал, что оборонялся от насильника, который до этого кичился своими связями в криминальном мире. По словам Ефремова, Юрпалов напал на него, будучи практически обнаженным.

«Тельняшка была у него на шее, штаны спущены, трусы, естественно, спущены, полностью голый человек. Я никаким образом снять с него эти вещи не мог», — цитирует Ефремова 31TV.

Адвокат Ефремова на суде утверждал, что подзащитный проснулся от того, что его душат.

«Обнаженный мужчина угрожает подвергнуть его в качестве пассивного участника полового акта. Начал защищаться. Он имел право это делать», — говорил защитник.

Но прокурор отметил, что Ефремов несколько раз за время следствия менял показания. Его вина была доказана. Гособвинитель запросил для убийцы 13 лет колонии строгого режима. Но суд скостил срок до 10 лет.

