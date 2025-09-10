Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера

Вальтер де Варгаса Айта Вальтер де Варгаса Айта Фото: Социальные сети

В Бразилии убили 41-летнего бодибилдера Вальтера де Варгаса Айту. Предполагаемая убийца— его сожительница. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом происшествии.

Пытался сбежать после поножовщины

На кадрах, опубликованных следователями, видны следы крови, оставленные по всему коридору и лестничным пролетам. Предполагается, что Айта пытался сбежать, прежде чем рухнуть замертво на лестнице своего дома в Шапеко, на юге Бразилии.

Бодибилдер скончался утром 7 сентября. Он получил несколько ножевых ранений, которые были нанесены в шею, лицо, живот и спину. Полицию на место убийства вызвали соседи, услышавшие звуки жестокой драки.

Прибывшие на место силовики обнаружили спортсмена уже мертвым, пишет издание ClicRDC.

Сожительница-рецидивистка

Под подозрение сразу же попала 43-летняя сожительница спортсмена. Ее доставили в больницу с тяжелыми ранениями. Судя по всему, девушка оборонялась, когда бодибилдер поднял на нее руку.

Сейчас женщина перенесла операцию и находится в больнице под охраной полиции.

Правоохранители заявили, что у женщины имеется невыполненный ордер на арест из Риу-Гранди-ду-Сул в связи с обвинением в грабеже, повлекшем смерть человека, с 15-летним сроком лишения свободы, и они планируют ходатайствовать о выдаче нового временного ордера на арест в связи с воскресным убийством, если она выживет.

Детективы заявили, что они все еще устанавливают, был ли еще кто-то замешан в деле, пишет журнал People.

Качок с армией фанатов

Айта — бывший вице-чемпион Всемирной федерации фитнеса и пятикратный чемпион штата по бодибилдингу, участвовал в соревнованиях более десяти лет.

В понедельник спортзал, где работал Айта, остался закрытым в знак уважения. У бодибилдера была огромная армия фанатов в социальных сетях, где он давал советы по питанию и тренировкам.

В социальных сетях Айта подчеркивал, что не использует стимуляторы для развития мышц.

«Тренируйтесь как можно усерднее; отдыхайте один — три дня в неделю; спите шесть — восемь часов в день; питайтесь правильно, желательно полноценно; пейте 50 мл воды на кг веса; и самое главное — будьте терпеливы!» — советовал он в одном из своих постов.

