Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера

В Бразилии убили 41-летнего бодибилдера Вальтера де Варгаса Айту. Предполагаемая убийца— его сожительница. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом происшествии.
Пытался сбежать после поножовщины
На кадрах, опубликованных следователями, видны следы крови, оставленные по всему коридору и лестничным пролетам. Предполагается, что Айта пытался сбежать, прежде чем рухнуть замертво на лестнице своего дома в Шапеко, на юге Бразилии.
Бодибилдер скончался утром 7 сентября. Он получил несколько ножевых ранений, которые были нанесены в шею, лицо, живот и спину. Полицию на место убийства вызвали соседи, услышавшие звуки жестокой драки.
Прибывшие на место силовики обнаружили спортсмена уже мертвым, пишет издание ClicRDC.
Сожительница-рецидивистка
Под подозрение сразу же попала 43-летняя сожительница спортсмена. Ее доставили в больницу с тяжелыми ранениями. Судя по всему, девушка оборонялась, когда бодибилдер поднял на нее руку.
Сейчас женщина перенесла операцию и находится в больнице под охраной полиции.
Правоохранители заявили, что у женщины имеется невыполненный ордер на арест из Риу-Гранди-ду-Сул в связи с обвинением в грабеже, повлекшем смерть человека, с 15-летним сроком лишения свободы, и они планируют ходатайствовать о выдаче нового временного ордера на арест в связи с воскресным убийством, если она выживет.
Детективы заявили, что они все еще устанавливают, был ли еще кто-то замешан в деле, пишет журнал People.
Качок с армией фанатов
Айта — бывший вице-чемпион Всемирной федерации фитнеса и пятикратный чемпион штата по бодибилдингу, участвовал в соревнованиях более десяти лет.
В понедельник спортзал, где работал Айта, остался закрытым в знак уважения. У бодибилдера была огромная армия фанатов в социальных сетях, где он давал советы по питанию и тренировкам.
В социальных сетях Айта подчеркивал, что не использует стимуляторы для развития мышц.
«Тренируйтесь как можно усерднее; отдыхайте один — три дня в неделю; спите шесть — восемь часов в день; питайтесь правильно, желательно полноценно; пейте 50 мл воды на кг веса; и самое главное — будьте терпеливы!» — советовал он в одном из своих постов.
