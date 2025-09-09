Геронтофил в больнице: пенсионерку с инсультом изнасиловали до смерти

Пациентка, перенесшая инсульт, умерла в результате сексуального насилия в одной из больниц в Великобритании. NEWS.ru рассказывает подробности этого преступления.

Обширное кровотечение в половых органах

Вышедшая на пенсию 75-летняя помощница клерка Валери Нил скончалась в больнице города Блэкпул 16 ноября 2018 года, через четыре дня после перенесенного инсульта у себя дома.

Во время подготовки тела Нил к транспортировке в морг три медицинских ассистента констатировали обширное кровотечение в области влагалища. Судебный патологоанатом доктор Элисон Армор пришла к заключению, что Нил умерла не из-за инсульта, как предполагали в больнице, а из-за изнасилования, которое она перенесла после поступления в стационар.

Доктор заявила, что, по ее мнению, травма была нанесена «как минимум за 48 часов до смерти» и что это произошло после госпитализации пенсионерки. При этом за прошедшие двое суток никто из медработников не заметил кровотечения у пенсионерки.

Дверь в палату была открыта

Детективы распорядились провести вскрытие в рамках расследования дела о жестоком обращении и пренебрежении в инсультном отделении больницы. Старший следователь в отставке Джилл Райли заявила, что несообщение о кровотечении оказало влияние на последующее расследование убийства.

«Палата Валери была освобождена и использовалась другими пациентами. Возможности для судебно-медицинской экспертизы были ограничены, если вообще были. В инсультном отделении и в больнице в целом не было возможности вести видеонаблюдение, поскольку данные были переполнены и удалены, а одежда, которую носила Валери в момент смерти, была утилизирована персоналом больницы. Двери в палаты при этом оставались открытыми», — говорит Джилл Райли в интервью Би-би-си.

Версии исчерпаны

Расследование убийства продолжалось шесть лет. За информацию о преступнике была обещана награда в размере 20 тыс. фунтов стерлингов (2,27 млн рублей). Несмотря на все это, никому так и не было предъявлено обвинение.

Райли заявила, что все возможные версии расследования были рассмотрены и исчерпаны. Активное уголовное расследование завершено.

На слушаниях семья Нил заявила, что пенсионерка была «разговорчивой», ясно мыслила и не выглядела взволнованной, когда они оставили ее в больнице поздно вечером 12 ноября. Однако на следующее утро им сообщили о «значительном ухудшении» ее состояния, но никто и подумать не мог до заключения экспертов морга, что их родственница могла стать жертвой такого страшного преступления в столь уязвимом состоянии.

