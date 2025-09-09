«Не надо было пиво пить»: пенсионерку-пьяницу обрили и избили битами

В Тимирязевской школе в Нижегородской области родители просят изолировать учеников от детей, которые глумились над бабушкой в деревне Устиново и снимали свои издевательства на видео. NEWS.ru рассказывает подробности ситуации.

Подростки с битами

Село Устиново находится под городом Городцом Нижегородской области. Недавно оттуда в реанимацию увезли местную жительницу — пенсионерку, которую сельчане знали как безобидную выпивоху.

Позже выяснилось, что над старушкой четыре дня издевалась группа детей в возрасте от 8 до 15 лет. Среди них был 13-летний местный житель, две его сестры и 15-летний подросток из Балахны.

Мальчики избивали пенсионерку в том числе битами. Кроме того, они обрили пожилую женщину налысо и обваляли в перьях из подушки.

«Предварительно установлено, что законные представители двоих подростков, причастных к инциденту, состоят на профилактическом учете. Решается вопрос о привлечении их к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — передавала пресс-служба УМВД.

В распоряжении следствия в том числе оказались записи с камер внешнего видеонаблюдения, где видно, что двое подростков передвигаются по селу с битами. У женщины были диагностированы черепно-мозговая травма, переломы конечностей, а на груди до сих пор черно-синие синяки.

Второклассница хвасталась издевательствами

Восьмилетняя девочка снимала издевательства на видео, а в начале учебного года начала хвастаться перед одноклассниками этими кадрами. Некоторые из детей показали запись родителям, а 5 сентября ролики с издевательствами оказались в Сети.

В результате было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Позже председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал у местного управления ведомства подготовить доклад о расследовании инцидента.

«Не надо пиво пить»

Недавно пострадавшую перевели из реанимации в обычную палату, и она согласилась поговорить с корреспондентами программы «Кстати». Женщина призналась, что не помнит, кто обрил ее налысо, но помнит, что ее очень долго били по груди.

«Грудь болит. Отдавили. Зря я с ними связалась. [Били за то], что пиво пила. Я сама виновата. Не надо пиво-то пить», — рассказывала женщина.

«Никого дети не били»

Сестры одного из подростков, завидев камеру телевизионщиков, прятали свои лица и отрицали свою причастность к происшествию, отправляя журналистов в Балахну, где живет один из обидчиков пенсионерки.

Мать подростка появилась перед камерами и тоже отказывалась давать комментарии. Но она опровергла предположение журналистов о том, что ее сын задержан.

«Никого дети не били, комментариев не будет, до свидания. А моего сына в тот момент здесь и не было, он и не находился здесь, понятно? Кто вам сказал, что он задержан? 14 лет, кто бы его задержал, вопрос. Глупости говорите», — ответила мать журналистам.

На 1 Сентября пришел с букетом и ножом

Директор Тимирязевской школы Наталья Сизова заявила, что 13-летний подросток, участвовавший в избиении пенсионерки, перешел в их учреждение из коррекционной школы. В образовательном учреждении с адаптивной программой для него не нашлось места.

«Родители пишут, звонят, приходят. Все пытаются какие-то найти ходы и выходы для того, чтобы в дальнейшем защитить своих детей от присутствия данных учеников в школе. <…> Я не считаю, что он абсолютно здоров. Потому что здоровые люди и дети так не ведут себя», — говорит директор школы.

По словам Сизовой, 1 сентября ученик явился в школу с огромным букетом. А уже после линейки его видели с ножом около местного магазина — он крутил холодное оружие в руках.

Его боятся родители

Сотрудница местного магазина «Пятерочка» рассказала журналистам, что подростка многие боятся. По ее словам, опасается ребенка даже его родная мать.

«Ну неблагополучная семья. То, что дети брошены всегда, мать всегда пьет. Она уезжает в Нижний Новгород на работу, дети брошены. Они видят, какие родители. Я его прям жутко боюсь. Он отца избил, мать его лично боится», — рассказала продавщица.

Директор Сизова отмечает, что не может отказать семье подростка в доступе к образованию по закону.

