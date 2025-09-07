«Малолетние изверги» три дня мучили пенсионерку: что известно, их накажут?

«Малолетние изверги» три дня мучили пенсионерку: что известно, их накажут?

В Нижегородской области нашли подростков, которые несколько дней жестоко издевались над пенсионеркой. Что об этом известно, на какие зверства пошли дети, накажут ли их?

Как подростки три дня мучили пенсионерку

В пятницу, 5 сентября, в Telegram-каналах получило распространение видео из поселка имени Тимирязева Городецкого района Нижегородской области, на котором 13-летний подросток издевается над пожилой женщиной. На кадрах видно, что пенсионерку побрили налысо. Также, как утверждается, ей наносили множественные побои. Друзья подростка снимали происходящее на мобильный телефон.

В региональном управлении МВД сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, личности подростков установлены.

«Предварительно установлено, что законные представители двоих подростков, причастных к инциденту, состоят на профилактическом учете. Решается вопрос о привлечении их к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В полиции уточнили, что сейчас пострадавшая находится в больнице. После лечения женщину отправят на экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда.

Как пишут некоторые источники, пострадавшую буквально избили до полусмерти.

«Двое 13-летних отморозков сломали пенсионерке конечности и ребра, обрили женщину налысо и издевались над ней три дня. Пытки снимали на камеру, чтобы хвастаться контентом перед друзьями», — утверждает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

По информации Telegram-канала «Лента дня», пострадавшую также изнасиловали; помимо двух 13-летних мальчиков, к действиям причастна восьмилетняя девочка. Авторы утверждают, что дети пытали бабушку, затем запирали, а на следующей день возвращались и продолжали мучения.

«Малолетние изверги из Нижегородской области три дня мучили старушку. <...> У нее (пострадавшей. — NEWS.ru) многочисленные переломы рук и ног, сломаны ребра и повреждены внутренние органы», — добавил канал.

Портал «В городе N» утверждает со ссылкой на местных жителей, что девочка не только снимала видео, но и участвовала в избиении. Она показывала кадры своим одноклассникам, а после они дошли и до родителей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как накажут подростков

Глава Городецкого муниципального округа Александр Муров сообщил в своем Telegram-канале, что совместно с полицией предприняты меры по изоляции подростка, который проходит основным обвиняемым по делу.

«В настоящее время с ним ведутся следственные действия, поэтому более достоверной информацией обладают уже коллеги-правоохранители», — добавил он.

Он указал, что семья подростка уже давно «находится под прицелом» органов опеки не только Городецкого МО.

«По линии органов опеки мы оперативно собрали консилиум, на котором решено инициировать процесс ограничения родителей в правах в отношении других детей в семье, так как иные профилактические меры себя исчерпали и, как мы видим, не имели должного эффекта, что и вылилось в это страшное происшествие», — отметил Муров.

Накажут ли остальных участников издевательств, остается неизвестным.

Гендиректор местного футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов написал в своем Telegram-канале, что для совершивших это преступление не может быть никаких оправданий. Их нельзя называть детьми, потому что у обвиняемых, судя по их поступкам, нет ни чувства сострадания, ни ограничений, считает он.

«Для меня дико видеть такие ситуации. <...> Я не имею права осуждать. Но советую успеть вымолить прощение у этой женщины и всех, кто невольно стал свидетелем этой расправы над беззащитным пожилым человеком», — заключил он.

Читайте также:

«Писал Путину». Осужденный экс-сенатор Арашуков хочет на СВО: отпустят ли?

«Карта Достоевского» для школьников: что это, чем отличается от Пушкинской

Россию ждет экстремальная зима? Что в прогнозах, температурные качели