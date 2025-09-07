«Карта Достоевского» для школьников: что это, чем отличается от Пушкинской

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «карту Достоевского» — именную банковскую карту для учащихся в возрасте от 14 до 18 лет с ежегодным пополнением на 10 тысяч рублей. Что с помощью нее можно будет купить, чем она отличается от Пушкинской карты?

Что такое «карта Достоевского»

Обращение Чернышов направил главе Минкультуры России Ольге Любимовой

«Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и запуска нового культурно-просветительского проекта для школьников: „Карта Достоевского“ (по успешному образцу „Пушкинской карты“)», — говорится в обращении.

Именную банковскую карту парламентарий предлагает каждый год пополнять на сумму 10 тысяч рублей для приобретения книг, соответствующих утвержденным критериям.

«Средства „карты Достоевского“ предлагается разрешить тратить на произведения русской и зарубежной классической литературы, входящие в школьную программу и золотой фонд мировой литературы, произведения современных российских авторов, получившие положительные отзывы экспертного сообщества, а также на историческую и научно-популярную литературу», — перечислил критерии вице-спикер Госдумы.

Покупать книги по карте можно будет только в специализированных книжных магазинах, подчеркнул он. Не разрешат на эти деньги приобрести литературу, содержащую признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, экстремизма, насилия, жестокости и другую информацию, запрещенную для распространения. Не продадут по «карте Достоевского» и материалы, включенные в список экстремистских, а также бульварную литературу низкого художественного качества и книги иностранных издательств, за исключением классической зарубежной литературы в переводах российских издательств.

Чернышов призвал для обсуждения этого вопроса создать рабочую группу с привлечением экспертов из Минкультуры , Минпросвещения, Российской академии образования и представителей ведущих библиотек.

Что такое Пушкинская карта

В России с 2021 года действует программа «Пушкинская карта». Это банковская карта с лимитом, средства на счету которой можно использовать, чтобы оплатить культурные мероприятия на территории РФ. Карту могут получить молодые люди от 14 до 22 лет включительно.

Оформление карты бесплатное. Ежегодно на нее зачисляют определенную сумму, которую можно потратить на покупку билетов. Лимит карты в 2025-м составляет пять тысяч рублей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По «Пушкинской карте» можно сходить в места, которые являются партнерами программы. Все мероприятия можно найти в афише на сайте «Культура.РФ» или в приложении «Госуслуги.Культура». Также можно воспользоваться чат-ботом, который порекомендует лучшие события в городе.

Для оплаты по программе доступны: фильмы (до двух тысяч рублей в год), выставки, мастер-классы, концерты, спектакли, творческие вечера и многое другое.

Пушкинскую карту могут заблокировать, если нарушить условия участия в льготной программе (передать карту постороннему человеку или попытаться продать ее). При первом случае карту заблокируют до конца года, при втором — на 365 дней, при третьем — навсегда.

