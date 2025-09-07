Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 12:06

Доллар можно хоронить? Курсы валют сегодня, 7 сентября, что с евро и юанем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Американская валюта утратила доминирование и прежнюю значимость, пришли к выводу в США на фоне саммита ШОС. Что об этом известно, правда ли доллар можно хоронить, каковы курсы валют сегодня, 7 сентября, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 7 сентября

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 6–8 сентября, на уровне 81,5556 рубля. Ранее валюта была зафиксирована регулятором на отметке 81,2977 рубля. Таким образом, доллар подорожал на 25,79 копейки.

На международном валютном рынке Forex торги в выходные не проводятся. На момент закрытия торговых операций в пятницу, 5 сентября, доллар продавался за 81,25 рубля, теряя 0,05 (0,06%).

Что с евро и юанем сегодня, 7 сентября

Актуальный курс евро по ЦБ сегодня, 7 сентября, составляет 95,4792 рубля против прежнего — 94,7754 рубля. Европейская валюта прибавила 70,38 копейки. На Forex под закрытие торгов евро уходил за 95,217 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,515 (0,54%).

Центробанк зафиксировал юань до понедельника, 8 сентября, включительно на уровне 11,3884 рубля. В пятницу, 5 сентября, «китаец» оценивался регулятором в 11,3536 рубля. Так, китайская валюта подорожала на 3,48 копейки. На международном валютном рынке Forex перед закрытием юань торговался на отметке 11,391 рубля, прибавляя 0,0072 (0,06%).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда ли доллар можно хоронить

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что «доллар фактически мертв» из-за политики США и Европы, которые заставили сблизиться Москву и Пекин.

«Один важный момент, который тоже нельзя назвать неожиданным, но стоит отметить особо: доллар фактически мертв. После встречи в Тяньцзине его судьба решена. США уже не могут надеяться сохранить не только доминирование доллара, но даже его прежнюю значимость», — сказал Риттер.

Он также обратил внимание на отношения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, их регулярные переговоры и телефонные звонки. Бывший разведчик отметил, что каждая встреча лидеров проходит в дружеской атмосфере.

Что дальше будет с рублем, прогнозы

По словам старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, снижение курса рубля явно ускоряется на фоне разочарования относительно отсутствия геополитических новостей и ввиду внутренних сигналов. Он подчеркнул, что продажи валюты экспортерами в августе упали на 31% в месячном выражении, потому что бизнес оставлял ее для погашения обязательств перед кредиторами и копил долю рублевой выручки. При этом физлица мало интересовались валютой — спрос сократился на 24% в прошлом месяце. Юрлица, напротив, были заинтересованы — вероятно, это импортеры, предположил Силаев.

Дополнительный фактор давления на рубль — ожидание снижения ключевой ставки ЦБ, отметил трейдер. Силаев считает, что курс доллара в ближайшую неделю составит 81,3–82 рубля, евро — 95–96 рублей, юаня — около 11,4 рубля.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк считает снижение курса рубля медленным и неустойчивым. По ее словам, ослабление национальной валюты могут сдерживать относительно высокие реальные процентные ставки, замедление роста экономической активности и импорта, а также уменьшение оттока капитала. При отсутствии значимых изменений внешних условий на следующей неделе курс доллара может находиться в коридоре 81–83 рублей, юаня — 11,3–11,6 рубля, заключила Ващелюк.

