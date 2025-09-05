Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 12:41

Банк России не разрешил снимать доллары и евро до весны 2026 года

ЦБ: ограничения на снятие валюты продлятся до 9 марта 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении регулятора. Они будут действовать до 9 марта 2026 года.

Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, — сказано в публикации.

Там напомнили, что для россиян, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств, но не более $10 тысяч (813 тысяч рублей). Остаток выдается в рублях по курсу ЦБ на день выплаты.

До этого аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан рассказал, что в сентябре самые высокие ставки банки предлагают по коротким вкладам — со сроком 1–3 месяца. При открытии полугодового депозита процент будет в среднем ниже на 0,5–0,8 процентного пункта. Доходность длинных вкладов сегодня самая низкая. Эксперт пояснил, что банкам нужно быстро привлечь деньги, но они не готовы платить повышенный процент слишком долго, ведь ключевая ставка может снизиться.

