Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 15:21

Финансист рассказал, на какой срок выгоднее открыть вклад в сентябре

Финансист Лоссан: самые выгодные в сентябре вклады со сроком 1-3 месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В сентябре самые высокие ставки банки предлагают по коротким вкладам — со сроком 1-3 месяца, заявил NEWS.ru аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. При открытии полугодового депозита процент будет в среднем ниже на 0,5-0,8 процентного пункта. Доходность длинных вкладов сегодня самая низкая, отметил он.

Чем короче срок — тем выше ставка. Банки предлагают самые большие проценты на депозиты от одного до трех месяцев. Если открыть вклад на шесть месяцев, ставка будет чуть ниже — в среднем на 0,5–0,8 процентного пункта, — чем по трехмесячным предложениям. Вклады на год и более обычно приносят еще меньший доход по сравнению с краткосрочными — разница составляет в среднем 1,5–2 процентных пункта, — сказал Лоссан.

Эксперт пояснил, что банкам нужно быстро привлечь деньги, но они не готовы платить повышенный процент слишком долго, ведь ключевая ставка может снизиться.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что для оживления российской экономики нужна ключевая ставка на уровне 12%. По его словам, к концу 2025 года ожидается снижение ставки до 14%.

При этом экономист Денис Ракша ранее допустил, что в ближайшие месяцы Центробанк повысит ключевую ставку. Он подчеркнул, что если инфляция вновь начнет устойчиво расти, у ЦБ не останется другого выбора, кроме как перейти к ужесточению денежно-кредитной политики.

вклады
депозиты
ставки
доходность
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ атаковали рейсовый автобус в российском регионе
Венгрия жестко прошлась по ЕС из-за принудительной мобилизации на Украине
Последний из детей великого американского писателя умер в США
Скончался мужчина, подаривший Бриджит Бардо единственного сына
Дуров преподал Маску урок истории на примере происхождения слова «славяне»
В ГД предложили ввести платный режим пребывания семей мигрантов в России
Ученые назвали один ранний признак болезни Альцгеймера
Украинские военные раскритиковали французские танки
В США придумали новый антироссийский коварный план в Антарктике
Мишустин анонсировал важную денежную помощь для аграриев в 24 регионах РФ
В России обрушился рынок грузового транспорта
Крупнейшая американская корпорация подала заявку в Роспатент
Военэксперт раскрыл самый быстрый способ истощить ВСУ
Юрист предупредила об одном нюансе брачного контракта
Эксперт объяснил, какую косвенную выгоду ждет Россию от поставок газа в КНР
Во Франции призвали к отставке Макрона
Девушка фейково «похоронила» отца ради прекращения его уголовного дела
Женщина-инвалид погибла в пожаре, который устроил сожитель ее сестры
Российская фигуристка заработала миллион на рассказах о родах
Президент Республики Сербской жестко пригрозил Евросоюзу
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.