Финансист рассказал, на какой срок выгоднее открыть вклад в сентябре Финансист Лоссан: самые выгодные в сентябре вклады со сроком 1-3 месяца

В сентябре самые высокие ставки банки предлагают по коротким вкладам — со сроком 1-3 месяца, заявил NEWS.ru аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. При открытии полугодового депозита процент будет в среднем ниже на 0,5-0,8 процентного пункта. Доходность длинных вкладов сегодня самая низкая, отметил он.

Чем короче срок — тем выше ставка. Банки предлагают самые большие проценты на депозиты от одного до трех месяцев. Если открыть вклад на шесть месяцев, ставка будет чуть ниже — в среднем на 0,5–0,8 процентного пункта, — чем по трехмесячным предложениям. Вклады на год и более обычно приносят еще меньший доход по сравнению с краткосрочными — разница составляет в среднем 1,5–2 процентных пункта, — сказал Лоссан.

Эксперт пояснил, что банкам нужно быстро привлечь деньги, но они не готовы платить повышенный процент слишком долго, ведь ключевая ставка может снизиться.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что для оживления российской экономики нужна ключевая ставка на уровне 12%. По его словам, к концу 2025 года ожидается снижение ставки до 14%.

При этом экономист Денис Ракша ранее допустил, что в ближайшие месяцы Центробанк повысит ключевую ставку. Он подчеркнул, что если инфляция вновь начнет устойчиво расти, у ЦБ не останется другого выбора, кроме как перейти к ужесточению денежно-кредитной политики.