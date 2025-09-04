Греф раскрыл, какой должна быть ключевая ставка ЦБ для оживления экономики Греф: для оживления экономики России нужна ключевая ставка на уровне 12%

Для оживления российской экономики нужна ключевая ставка на уровне 12%, заявил глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума. По его словам, которые приводит ТАСС, к концу 2025 года ожидается снижение ставки до 14%.

При текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже, — сказал Греф.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что на следующем заседании ЦБ РФ ключевую ставку нужно снизить до 16%. При этом, добавил он, приемлемый для экономики России уровень ключевой ставки в 2026 году должен зафиксироваться в диапазоне 10–12%.

До этого в ВТБ допустили, что Банк России в сентябре будет выбирать между двумя вариантами снижения ключевой ставки. По мнению первого зампреда правления организации Дмитрия Пьянова, больше аргументов в пользу 100 базисных пунктов. В то же время зампред ЦБ Алексей Заботкин подчеркнул, что преждевременное снижение ключевой ставки приведет к дополнительным расходам бюджета РФ.