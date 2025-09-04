Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 08:10

Греф раскрыл, какой должна быть ключевая ставка ЦБ для оживления экономики

Греф: для оживления экономики России нужна ключевая ставка на уровне 12%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для оживления российской экономики нужна ключевая ставка на уровне 12%, заявил глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума. По его словам, которые приводит ТАСС, к концу 2025 года ожидается снижение ставки до 14%.

При текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже, — сказал Греф.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что на следующем заседании ЦБ РФ ключевую ставку нужно снизить до 16%. При этом, добавил он, приемлемый для экономики России уровень ключевой ставки в 2026 году должен зафиксироваться в диапазоне 10–12%.

До этого в ВТБ допустили, что Банк России в сентябре будет выбирать между двумя вариантами снижения ключевой ставки. По мнению первого зампреда правления организации Дмитрия Пьянова, больше аргументов в пользу 100 базисных пунктов. В то же время зампред ЦБ Алексей Заботкин подчеркнул, что преждевременное снижение ключевой ставки приведет к дополнительным расходам бюджета РФ.

Россия
Герман Греф
ключевая ставка
Центробанк РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские военные попытались закрепиться у разрушенного Антоновского моста
Талибы прибыли во Владивосток для участия в ВЭФ
Чемпионка Эстонии по шахматам решила выступать за Россию
Творожно-кофейное печенье — тает во рту: готовим без яиц и масла!
Дегтярев ответил, будет ли Россия участвовать в Олимпийских играх
Трамп объяснил, почему на самом деле не хочет Нобелевскую премию
«Что-то должно произойти»: Трамп сделал загадочное заявление по Украине
Греф раскрыл, какой должна быть ключевая ставка ЦБ для оживления экономики
Трамп описал отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
Глава фитнес-сообщества рассказала о состоянии отрасли по итогам августа
Познер назвал профессию, которую никогда не заменит искусственный интеллект
Где недорого отдохнуть осенью-2025: топ-6 самых красивых мест Подмосковья
«Техническая стагнация»: Греф оценил состояние российской экономики
Реакция Путина на ультиматум ЕС поразила Китай
Две недели до краха ВСУ и срыв эвакуации: новости СВО на утро 4 сентября
Захарова заявила, что Зеленский путал гарантии для Украины с «коктейлем»
Трамп перепутал Зеленского с Путиным
Известный блогер-иноагент досрочно прекратил защиту своего бренда в России
В МИД РФ раскрыли, как изменится система международных отношениий
Кабачковые гнезда с яйцом — завтрак за 10 минут! Просто и очень вкусно
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.