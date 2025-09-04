«Доллар мертв»: в США пришли к неутешительным выводам после саммита ШОС Риттер: саммит ШОС в Китае показал, что доллар утратил доминирование

Состоявшийся в Китае саммит ШОС показал, что «доллар мертв», утратил доминирование и прежнюю значимость, заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. По его словам, к такому исходу привела политика США и Европы, которые заставили сблизиться Москву и Пекин.

Один важный момент, который тоже нельзя назвать неожиданным, но стоит отметить особо: доллар фактически мертв. После встречи в Тяньцзине его судьба решена. США уже не могут надеяться сохранить не только доминирование доллара, но даже его прежнюю значимость, — отметил Риттер.

Он также обратил внимание на отношения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, их регулярные переговоры и телефонные звонки. Бывший разведчик отметил, что каждая встреча лидеров проходит в дружеской атмосфере. В сближении двух сверхдержав, полагает аналитик, виновата агрессивная политика Соединенных Штатов и Евросоюза.

Ранее Риттер выразил уверенность, что русофобия является настоящим психическим заболеванием. По его словам, единственным лекарством от данного недуга может стать гражданская дипломатия.