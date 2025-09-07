Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 сентября: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 7 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. О проблемах сообщают абоненты «Билайна», МТС, «МегаФона», T2 и Yota. Что об этом известно, в чем причины, как выйти в Сеть?

Где в России не работает мобильный интернет 7 сентября

В воскресенье, 7 сентября, сообщения о перебоях в работе мобильных сетей поступают из ряда регионов. В основном пользователи сообщают, что не работает мобильный интернет. У юзеров наблюдаются сложности при использовании мессенджеров, сервисов такси, банковских приложений и других сервисов.

За сутки наибольшее число жалоб приходится на МТС, следует из данных мониторингового сервиса «Сбой.рф». О неполадках в сетях оператора сообщают в первую очередь из Москвы — на столичный регион приходится 23% от всех обращений. Далее следуют Санкт-Петербург — 8%, Московская область, Башкирия, Челябинская, Ростовская, Новосибирская, Астраханская области, Татарстан, Краснодарский край, Волгоградская область, Коми, Липецкая, Ярославская области — по 5%, Нижегородская, Свердловская области, Хабаровский край — по 3%.

Абоненты «Билайна», «МегаФона», T2 и Yota также утверждают, что не работает мобильный интернет. Обращения приходят из множества регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Хабаровского края, Ярославской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Ивановской, Иркутской областей, Алтайского края, Татарстана и других субъектов Федерации.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 7 сентября, причины

Мобильный интернет стали отключать на фоне угрозы атаки БПЛА. Власти российских регионов регулярно предупреждают об этом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что меры связаны с обеспечением безопасности граждан и полностью оправданны.

Министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин уточнил, что при угрозе атаки беспилотников мобильный интернет в регионе замедляется, но не выключается полностью.

«Удалось <...> выработать механизм, который позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность, с другой — сделать так, чтобы не страдали важнейшие элементы, связанные с оплатой, с СБП, с вызовом такси», — сказал Хайруллин, отметив, что в других регионах интернет «отрубают» полностью.

Какие сайты будут доступны во время отключений

В пресс-службе Минцифры сообщили, что во время отключений мобильного интернета на фоне угрозы атаки БПЛА россиянам будет доступен ряд востребованных ресурсов. Это стало возможным благодаря реализации «специального технического решения», отметили в ведомстве.

В список вошли «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», почта Маil.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайт платежной системы «Мир», сайты правительства и администрации президента РФ, федеральная платформа дистанционного электронного голосования, операторы связи «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком», T2. Перечень не окончательный и будет расширяться со временем.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Как выйти в Сеть, если не работает мобильный интернет

Чтобы восстановить связь, можно попробовать перезагрузить телефон или включить авиарежим на 10–15 секунд. Это может заставить смартфон найти Сеть заново и подключиться к более стабильному протоколу.

Еще один вариант — в настройках связи попробовать выбрать доступную сеть оператора вместо автоматического выбора вручную.

Кроме того, можно подключиться к любой доступной и проверенной сети Wi-Fi дома, в офисе или в общественном месте.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 сентября

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Бабье лето или дикий холод? Погода в Москве и Питере 8–14 сентября