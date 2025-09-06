Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 6 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Свердловской и Рязанской областях, Москве, Хабаровском крае и в других регионах России. Проблемы со связью появились у абонентов сотовых операторов Т2, МТС, «МегаФон», Yota и «Билайн». Что известно об ограничениях связи сегодня, как вернуть мобильный интернет?

Где в России не работает мобильный интернет 5 сентября

По данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 6 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты Т2, МТС, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что не могут воспользоваться интернетом: не работают поисковые системы, мобильныые приложения, мессенджеры, а также нельзя отправить сообщения из-за отсутствия сигнала и падения скорости в сети.

Больше всего сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 6 сентября поступает от пользователей T2. Порядка 69% жалоб об отсутствии связи приходится на Свердловскую область, 9% — на Хабаровский край, 8% — на Москву, 7% — на Челябинскую область, 4% — на Рязанскую, по 2% — на Архангельскую область и ХМАО.

Абоненты других операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб приходится на Рязанскую и Калининградскую области, Москву, Приморье и Татарстан.

«Уже несколько дней проблемы со звонками МТС. Кусками речь пропадает. Санкт-Петербург», Т2, Свердловская область. Не работает навигатор и ватсап», «Хабаровский край! Нет мобильного интернета МТС и "Мегафон"», — жалуются пользователи.

Почему не работает мобильный интернет 5 сентября

Власти российских регионов объявляли, что отключения мобильного интернета могут появляться во время угрозы БПЛА. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что такие меры связаны с обеспечением безопасности граждан и полностью оправданы.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин уточнил, что при угрозе атаки беспилотников мобильный интернет в регионе замедляется, но не выключается полностью.

«Нам удалось вместе с коллегами из наших правоохранительных органов, с Советом безопасности, с операторами связи выработать механизм, который позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность, с другой — сделать так, чтобы не страдали важнейшие элементы, связанные с оплатой, с СБП, с вызовом такси», — сказал Хайруллин, отметив, что в других регионах интернет «отрубают» полностью.

Какие сайты будут работать во время отключения мобильного интернета из-за БПЛА

Минцифры России нашло способ обеспечить россиянам доступ к востребованным ресурсам в Сети в период отключения мобильного интернета. В пресс-службе ведомства заявили, что вместе с операторами связи «разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы».

«Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета», — объявили в ведомстве.

Более подробно способ, который позволяет обходить ограничения в работе мобильного интернета, не раскрывается.

5 сентября Минцифры представило список ресурсов, доступ к которым будет сохраняться при введении ограничений на интернет в России. В их число вошли:

сервисы Госуслуг;

сервисы соцсети «ВКонтакте»;

соцсеть «Одноклассники»;

почта Маil.ru;

национальный мессенджер MAX;

сервисы «Яндекса»;

маркетплейс Ozon;

маркетплейс Wildberries;

доска объявлений Avito;

российская блог-платформа «Дзен»;

отечественный видеохостинг Rutube;

официальный сайт платежной системы «Мир»;

сайты правительства и администрации президента РФ;

федеральная платформа дистанционного электронного голосования;

операторы связи «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком», T2.

Список сайтов будет расширен.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

Во время ограничений работы интернета рекомендуется перерегистрировать телефон в Сети — перезагрузить устройство или воспользоваться авиарежимом. Это может заставить смартфон найти Сеть заново и подключиться к протоколам 2G или 3G, которые могут работать стабильнее.

Также в настройках связи попробовать выбрать доступную сеть оператора вместо автоматического выбора вручную. Можно подключиться к любой доступной и проверенной сети Wi-Fi дома, в офисе или в общественном месте.

