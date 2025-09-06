Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 09:49

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 сентября: где сбои в РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сегодня, 6 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Свердловской и Рязанской областях, Москве, Хабаровском крае и в других регионах России. Проблемы со связью появились у абонентов сотовых операторов Т2, МТС, «МегаФон», Yota и «Билайн». Что известно об ограничениях связи сегодня, как вернуть мобильный интернет?

Где в России не работает мобильный интернет 5 сентября

По данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 6 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты Т2, МТС, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что не могут воспользоваться интернетом: не работают поисковые системы, мобильныые приложения, мессенджеры, а также нельзя отправить сообщения из-за отсутствия сигнала и падения скорости в сети.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Больше всего сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 6 сентября поступает от пользователей T2. Порядка 69% жалоб об отсутствии связи приходится на Свердловскую область, 9% — на Хабаровский край, 8% — на Москву, 7% — на Челябинскую область, 4% — на Рязанскую, по 2% — на Архангельскую область и ХМАО.

Абоненты других операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб приходится на Рязанскую и Калининградскую области, Москву, Приморье и Татарстан.

«Уже несколько дней проблемы со звонками МТС. Кусками речь пропадает. Санкт-Петербург», Т2, Свердловская область. Не работает навигатор и ватсап», «Хабаровский край! Нет мобильного интернета МТС и "Мегафон"», — жалуются пользователи.

Почему не работает мобильный интернет 5 сентября

Власти российских регионов объявляли, что отключения мобильного интернета могут появляться во время угрозы БПЛА. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что такие меры связаны с обеспечением безопасности граждан и полностью оправданы.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин уточнил, что при угрозе атаки беспилотников мобильный интернет в регионе замедляется, но не выключается полностью.

«Нам удалось вместе с коллегами из наших правоохранительных органов, с Советом безопасности, с операторами связи выработать механизм, который позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность, с другой — сделать так, чтобы не страдали важнейшие элементы, связанные с оплатой, с СБП, с вызовом такси», — сказал Хайруллин, отметив, что в других регионах интернет «отрубают» полностью.

Какие сайты будут работать во время отключения мобильного интернета из-за БПЛА

Минцифры России нашло способ обеспечить россиянам доступ к востребованным ресурсам в Сети в период отключения мобильного интернета. В пресс-службе ведомства заявили, что вместе с операторами связи «разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы».

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета», — объявили в ведомстве.

Более подробно способ, который позволяет обходить ограничения в работе мобильного интернета, не раскрывается.

5 сентября Минцифры представило список ресурсов, доступ к которым будет сохраняться при введении ограничений на интернет в России. В их число вошли:

  • сервисы Госуслуг;
  • сервисы соцсети «ВКонтакте»;
  • соцсеть «Одноклассники»;
  • почта Маil.ru;
  • национальный мессенджер MAX;
  • сервисы «Яндекса»;
  • маркетплейс Ozon;
  • маркетплейс Wildberries;
  • доска объявлений Avito;
  • российская блог-платформа «Дзен»;
  • отечественный видеохостинг Rutube;
  • официальный сайт платежной системы «Мир»;
  • сайты правительства и администрации президента РФ;
  • федеральная платформа дистанционного электронного голосования;
  • операторы связи «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком», T2.

Список сайтов будет расширен.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

Во время ограничений работы интернета рекомендуется перерегистрировать телефон в Сети — перезагрузить устройство или воспользоваться авиарежимом. Это может заставить смартфон найти Сеть заново и подключиться к протоколам 2G или 3G, которые могут работать стабильнее.

Также в настройках связи попробовать выбрать доступную сеть оператора вместо автоматического выбора вручную. Можно подключиться к любой доступной и проверенной сети Wi-Fi дома, в офисе или в общественном месте.

Читайте также:

Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны: зачем, что известно

Отказ помогать бойцам СВО, «отмена», запрет песен: где сейчас Шнуров

Скинуть 10 лет, как Понаровская. Правила стиля 72-летней звезды 90-х

сбои
новости
интернет
общество
мобильный интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подробности побега заключенных из СИЗО Екатеринбурга
Юноша захотел сделать красивый снимок и сорвался в пропасть
Инженер ВСУ по обслуживанию Patriot Сакун ликвидирован в Киеве
Утечка опасного для вдыхания газа произошла в российском регионе
Юрист раскрыл, сколько денег может потерять Тарасова из-за задержания
По делу о некачественных патронах допросили 38 свидетелей
Трамвай с пассажирами вспыхнул как спичка и попал на видео
Кимаковский рассказал, где ВС России практически выбили ВСУ
«У президента есть внуки»: Песков об отношении Путина к молодежному сленгу
Умер легендарный хоккеист-участник Суперсерии-1972
В России стандартизируют русскую кухню
В Москве наступило бабье лето
Погода в Москве в субботу, 6 сентября: ждать заморозки или бабье лето?
СК: Быков может оказывать давление на свидетелей по своему уголовному делу
Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить?
Сухогруз с пшеницей терпит бедствие на юге России
Скончалась адвокат по одному из самых громких дел 90-х годов
«Должен уйти»: родственники Кеннеди-младшего призвали его к отставке
Центр немецкой деревни превратился в руины из-за одного природного явления
Актер Илья Носков женился во второй раз
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.