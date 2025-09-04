Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 11:20

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 сентября: где сбои в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сегодня, 4 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Татарстане, Новосибирской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов «МегаФон», МТС, Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, как получить доступ в Сеть?

Где в России не работает мобильный интернет 4 сентября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 4 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что не могут воспользоваться онлайн-услугами и поисковыми системами, а также загрузить мобильные приложения, мессенджеры и отправить файлы из-за отсутствия сигнала и падения скорости интернета.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 4 сентября поступило от пользователей «МегаФона». Порядка 13% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 11% — на Новосибирскую и Ростовскую области, 9% — на Краснодарский край, 8% — на Московскую и Саратовскую области, 4% — на Татарстан, Чувашию, Хабаровский и Пермский края, Челябинскую, Свердловскую и Иркутскую области, 2% — на Санкт-Петербург, Приморский и Забайкальский края, Белгородскую, Тверскую, Курганскую и Волгоградскую области.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Кузбасса, Калининградской, Ростовской и Челябинской областей.

Почему не работает мобильный интернет 4 сентября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что подобные меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин уточнил, что при угрозе атаки беспилотников мобильный интернет в регионе замедляется, но не выключается полностью.

«Нам удалось вместе с коллегами из наших правоохранительных органов, с Советом безопасности, с операторами связи выработать механизм, который позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность, с другой стороны, чтобы не страдали важнейшие элементы, связанные с оплатой, с СБП, с вызовом такси. Если помониторить регионы Российской Федерации, там люди страдают, полностью выключается интернет», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Воронежа могут столкнуться со сбоями в работе мобильного интернета в период проведения фестиваля «Город-сад» 6 и 7 сентября, сообщила министр природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер. По ее словам, это будет сделано для обеспечения безопасности гостей мероприятия.

«Привлекаются абсолютно все силы и средства для того, чтобы гостям фестиваля было максимально безопасно находиться на данной площадке», — уточнила министр.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

При ограничениях на доступ в интернет рекомендуется перерегистрировать телефон в Сети — перезагрузить устройство или воспользоваться авиарежимом. Это может заставить смартфон найти Сеть заново и подключиться к более стабильному протоколу, например 2G или 3G.

Еще один вариант — в настройках связи попробовать выбрать доступную сеть оператора вместо автоматического выбора вручную. Кроме того, можно подключиться к любой доступной и проверенной сети Wi-Fi дома, в офисе или в общественном месте.

Мария Баранова
М. Баранова
